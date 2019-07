O turismo tem de ser pensado a longo prazo

"O turismo da Madeira teve nos últimos três anos uma performance muito positiva. Entre 2015 e 2018 cresceu 15% em hóspedes, 8,7% em dormidas e 26,7% em proveitos e e o Rev/Par cresceu 23,5%", mostrou Roberto Santa Clara, presidente da Associação de Promoção da Madeira, criada em 2004.



Há vários fatores estão a condicionar o turismo madeirense. Na mobilidade área, faliram sete companhias aéreas em dois anos, e há dificuldade em substituir as companhias desaparecidas. O ressurgimento de outros destinos como a Grécia, a Turquia e o Egipto, por exemplo, a que se junta o Brexit, embora já se tenha sentido o impacto direto da desvalorização da libra.



"A estratégia de valor que resultou nos últimos anos tem de ser prosseguida", defende Roberto Santa Clara, que considera que se tem de discutir um novo plano estratégico para o turismo madeirense pois não se podem funcionar com o "achómetro", é necessário conhecimento".



"O Santander selecionou dois clusters para estudar e conceber ofertas específicas e, no caso do turismo, a Madeira foi escolhida para criar esse produto", revelou Vítor Calado, que sublinhou que não só financiam como acompanham os clientes, mesmo em feiras de turismo. E o banco foi um dos catalisadores da licenciatura de turismo na Universidade da Madeira, sublinhou Vítor Calado.



Preço dos voos aumenta



"A quebra no turismo é inevitável, por isso é mais importante fidelizar e apostar nos mercados tradicionais, do que procurar novos mercados, como o brasileiro ou norte-americano, pois não é fácil criar novas rotas", advertiu Afonso Tavares da Silva, CEO da Leacock Investimentos.



Roland Bachmeier, administrador do Grupo Galo Resort Hotels, alertou para o facto de que com a falência de cerca de 21 companhias aéreas, os constrangimentos ambientais e climáticos, a "Madeira se tem de preparar para o aumento dos preços do transporte aéreo para o dobro nos próximos cinco anos". Na sua opinião, a hotelaria e o turismo têm de ter uma visão a cinco, dez anos, "do que queremos fazer".





Na sua opinião, "o turismo madeirense tem de ter mais força e ser mais flexível, pois há cada vez mais propostas alternativas com um valor excecional", e a resposta está nas propostas diferenciadoras em relação ao que existe.



Afonso Tavares da Silva diz que a Madeira está a três horas de voo do centro da Europa e que o tipo de turismo encaixa nas preferências da geração dos baby-boomers, que além tem disso têm mais dinheiro. "Temos de ter um olhar estrutural, porque há fenómenos conjunturais que não podemos alterar". Recorda que o facto de o Boeing 373 Max ter sido proibido de voar afetou 10% do transporte aéreo da Madeira.



"Em termos de animação turística, a Madeira tem 90% do que existe no mundo e temos a vantagem de que todas as empresas sabem receber bem o turismo", referiu Pedro Mendes Gomes, sócio gerente da Rota dos Cetáceos, uma empresa pioneira na Madeira no turismo natureza e sustentável.



"Todos estamos na economia digital. A Madeira não pode ficar por uns sites e umas apps, tem de criar uma infraestrutura tecnológica, para, através do Big data, analytics, realidade virtual, inteligência artificial, de recolha de informação que permita tomar decisões e proporcionar uma melhor experiência ao turista", referiu José Luís Freitas, consultor do Projeto Smartdest.