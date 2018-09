Observatório: O Imobiliário em Portugal – 4ª edição

O sector Imobiliário continua a registar um significativo crescimento e acentuada tendência ascendente, em resultado do crescimento da economia nacional, dos baixos juros bancários, do aumento do turismo residencial e do turismo sazonal.





Este fórum conta com a presença da Secretária de Estado da Habitação.



Data: 19 de Setembro de 2018

Hora: 9h-13h

Local: Fundação EDP | Avenida Brasília, s/n, Central Tejo, Lisboa