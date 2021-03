Os alfaiates da produção animal

Jovens Agricultores

Vencedor Maria Gil Silva (S. Farming)



Maria Gil Silva, natural de Aveiro, é uma apaixonada por animais e, com os seus avós, teve acesso ao campo e ao mar desde criança. Recentemente integrou um projeto de entregas ao domicílio de produtos agrícolas nacionais, que a aproximou do campo.



David André Silva, natural de Leiria, começou em criança a trabalhar nos campos com os avós, e, em 2009, fez o curso de Engenharia Zootécnica pela Universidade de Évora. Desde os 19 anos que está ligado à área do porco preto, tendo nos últimos anos desenvolvido diversos projetos na área da produção animal e das carnes. "A S Farming é a união entre duas pessoas que têm uma visão comum quanto à forma de produzir e tratar os animais", refere David André Silva.



"O nosso modelo de negócio está diretamente relacionado com a fase de pandemia covid-19", sublinha David André Silva. Muitos dos suínos explorados pela S Farming são detidos pelas principais indústrias transformadoras de produtos, como presuntos e paletas pata negra, enchidos e carne fresca, para o setor da restauração e hotelaria. Devido à pandemia, estas indústrias reduziram a compra de animais e apostaram apenas nas suas produções próprias. Para conseguirem criar os seus animais entregaram os mesmos à responsabilidade da S Farming.



Farm to table!



Esta por sua vez reuniu um conjunto de detentores de terra na área de montado para um negócio B2B dedicado à criação de suínos no regime extensivo. Para o proprietário é uma mais-valia porque permite uma diluição dos custos fixos da exploração através da rendibilidade anual associando-se a este projeto. Deste modo, a "S Farming desenvolve as suas produções sem custos fixos como instalações, terras e mão de obra", refere David André Silva.



O papel desta empresa é chegar a um produto final de maior qualidade, através de "uma produção diferenciada, através de todo o controlo técnico, maneio alimentar e sanidade dos animais, assentes sob os pressupostos de máximo bem-estar animal, sustentabilidade ambiental e produção livre de antibióticos".



A S Farming faz par com uma outra empresa, a S Meals, que configuram o S Group. A S Farming, que se dedica à produção animal de forma diferenciada, tem apenas produções de terceiros mas, muito em breve, também terá produções próprias muito especiais para clientes diferenciadores. "Um género de alfaiates da produção animal", observa David André Silva.



Quanto à S Meals surgiu na continuidade da S Farming, e como tentativa para transformar a produção em produtos diferenciados de alto valor acrescentado. Este projeto visa um objetivo a médio-longo prazo em que a S Group, através das suas diferentes áreas de negócio, consiga intervir de forma diferenciadora em todas as fases.



"Temos projetos para outras áreas na agricultura, como os legumes, derivados de leite, produtos da floresta e outras produções além dos suínos. Pretendemos ser uma solução transversal desde a produção da matéria-prima até à mesa dos consumidores finais, daí o conceito Farm to table!", conclui David André Silva.