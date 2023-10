Os desafios dos preços baixos nos metais

Em 2022, a produção, as vendas e os lucros da Somincor desceram. A empresa teve um volume de vendas de 411 milhões de euros, menos 43,5 milhões do que no ano anterior, tendo os resultados líquidos ficado em cerca de 13 milhões em 2022. No ano passado, a produção de zinco atingiu as 82.435 toneladas, a de cobre desceu para as 31.906 toneladas, tendo ainda sido produzidas 3.306 toneladas de chumbo e 1.383 toneladas de prata.



Segundo António Salvador, administrador-delegado da Somincor, o ano de 2022 foi "de grandes dificuldades para a empresa decorrentes de uma acentuada descida dos preços dos metais de base (cobre e zinco) nos mercados internacionais, fruto da instabilidade económica ao nível global, assim como de uma forte pressão inflacionista do lado dos custos, em particular do significativo aumento do preço da eletricidade tal como dos combustíveis, ao qual a nossa indústria é particularmente sensível."



Este ano tem sido marcado pela manutenção dos preços baixos dos metais, o que obriga a Somincor "a um redobrar de esforços de melhoria da nossa produtividade, que é fator fundamental para que possamos manter a nossa competitividade num setor internacional altamente exigente", reconhece António Salvador, que fez Engenharia Geológica na Universidade de Toronto e começou a trabalhar em minas em 1989 na África Sul, já esteve em Portugal, Canadá, Reino Unido, e lidera a Somincor desde março de 2021.



As vendas da Somincor em 2022 representaram 14% das vendas totais do grupo Lundin Mining, e a mina de Neves-Corvo é a quarta mais relevante da empresa atrás da chilena Candelária (43%), da norte-americana Eagle (17%) e da brasileira Chapada (16%).



A Somincor foi a vencedora da categoria Exportações - Multinacional na 12.ª edição dos Prémios Exportação & Internacionalização, referente a 2022, uma iniciativa do Jornal de Negócios e do Novo Banco, em parceria com a Iberinform Portugal.



Indicadores



Produção



Zinco

Previsão para 2023 - 100 mil a 110 mil toneladas de metal, com um valor aproximado de 185 milhões de euros.



Cobre

Previsão para 2023 - 33 mil a 38 mil toneladas de metal, com um valor de aproximadamente 260 milhões de euros.