Vítor Fonseca é o responsável pelos negócios internacionais da Ferreira da Silva David Cabral Santos

Os números



200

Funcionários

número de funcionários



38

Milhões de euros

Volume de negócios (2017)



12.500 m2

Área

12.500 m2 de armazém e 500 m2 de escritório



5.000

Paletes

Capacidade de armazenamento

A pera-rocha é um dos principais produtos exportados pela empresa, a que se acrescenta a procura de fruta com qualidade, como a maçã. Por isso, a Ferreira da Silva começou a produzir fruta na Casa Agrícola da Gafa (Bombarral), com 40 hectares de maçã royal gala e 20 hectares de pera-rocha.Mas o negócio principal da Ferreira da Silva é a distribuição de fruta em Portugal e na Europa, tendo facturado, em 2017, 38 milhões de euros. Importa banana, ananás, pera, maçã, para garantir um fornecimento constante e regular aos seus clientes, sem estar à mercê da sazonalidade de alguns produtos.A empresa fez parcerias em países como a Costa Rica e a África do Sul, que garantem um stock permanente de frutas ao longo de todo o ano. No Brasil, "vendemos pera e maçã. Importamos maçãs, mangos e papaias", referiu Vítor Fonseca, sócio e responsável pelo sector internacional da Ferreira da Silva. A empresa foi fundada em 1988, mas foi adquirida pelos actuais sócios em 1993.A empresa faz a distribuição de fruta na Europa para mercados como Espanha, França, Polónia, Irlanda, Holanda, Itália. Tinha uma presença comercial na Rússia com alguma relevância, mas, com o embargo da União Europeia, deixou de poder vender as frutas e legumes para o país liderado por Vladimir Putin.A diversficação de mercados é um objectivo da empresa. Para Vítor Fonseca, "os principais desafios na produção e distribuição de fruta estão na entrada em novos mercados fora da União Europeia, como a Índia, a Costa Marfim, Singapura e a Jordânia".Tem uma frota de 20 camiões, mas a opção pela distribuição própria, "depende se temos transporte de regresso, é normal também aluguer transporte e serviço via container em muitos casos" explicou Vítor Fonseca.A preocupação com a qualidade dos produtos comercializados e a menor aceitação do produto vendido a granel levaram a empresa a fazer investimentos na calibragem, selecção e embalagem de todos os produtos. Hoje conta com uma área de 12500 metros quadrados e cerca de 5 mil paletes de armazenamento. Tem a marca Doce Mel/ Honey Sweet.