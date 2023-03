Os novos desafios para a rede

"Para que a transição energética seja feita a custos sustentáveis será necessário recorrer a soluções de flexibilidade", considerou André Águas, diretor de Ativos e Planeamento da E-REDES, na área de modelos e analítica, durante a apresentação "Transição Energética In Lab", na conferência da UBI.



Na sua análise, a transição energética coloca desafios à atual rede de baixa tensão. A curto prazo, esses desafios são o aumento significativo do volume de novas ligações à rede, como os carregamentos de veículos elétricos, a geração de produção distribuída e as antenas 5G.



Os novos padrões de consumo representam outro desafio, com o carregamento dos carros elétricos, por exemplo, ou com a produção solar. "No final, vamos ter uma maior potência de ponta da rede de distribuição e uma maior energia distribuída na rede", disse André Águas.



"O que hoje é o ideal, a curto prazo, pode gerar situações de sobrecarga, redes extensas para a nova realidade e, ainda, uma rede envelhecida que poderá colocar constrangimentos".



Custos sustentáveis



Na sua opinião, será inevitável um aumento significativo do investimento no reforço e expansão da rede, mas pode não ser sustentável a nível do montante e velocidade de execução. A infraestrutura de baixa tensão está envelhecida e dimensionada para uma realidade bastante díspar da esperada a médio e longo prazo, alertou.



Há várias soluções de flexibilidade possíveis. Entre estas, contam-se "as tarifas dinâmicas, em que já foi feito um piloto; as ligações flexíveis, em que estamos a preparar abordagens; e os serviços de mercado. Mas todas dependem da participação ativa do cliente."



A flexibilidade está ainda em fase embrionária em toda a Europa, mas na E-REDES está já em curso um projeto de investigação com o Instituto Superior Técnico/INESC-ID e ISEL e um piloto para a contratualização de serviços em mercado.



"A Gestão Flexível dos Recursos Distribuídos está focada na flexibilidade para que a transição energética seja sustentável na sua evolução e é essencial para reduzir as emissões de carbono através da eletrificação dos consumos, a partir de fontes de energia renováveis", concluiu o responsável da E-REDES.