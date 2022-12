Os temas e os oradores

Conferência

We Share Energy Summit

A conferência We Share Energy Summit, organizada pela Greenvolt Comunidades, decorrerá a 12 de dezembro no auditório II do Centro de Congressos de Lisboa, com a entrada a 10 euros. O seu objetivo é a explicação do conceito, a sua importância, as várias dimensões implícitas e a partilha de experiências práticas de quem está já a beneficiar das vantagens desta energia do futuro tanto em Portugal como na Europa. Como refere Nuno Tavares, diretor-geral da Longa Vida, "estamos muito contentes em participar no primeiro evento de comunidades energéticas a ser realizado em Portugal. A comunidade de energia que estamos a criar em Perafita (Matosinhos) em conjunto com a Greenvolt é uma das prioridades da Longa Vida no desenvolvimento da nossa política de sustentabilidade."No primeiro painel, "We are the solution: tackling the energy transition challenge together", haverá intervenções de João Galamba, secretário de Estado da Energia e do Ambiente, que falará sobre o enquadramento legal português, Achille Hannoset, policy officer da DG Energy, sobre o tema "The importance of Energy Communities and Collective Self-Consumption for the Success of EU Energy Strategy", Pedro Silva, director corporate management consulting da KPMG, que se debruçará sobre a oportunidade das comunidades de energia e o autoconsumo coletivo, e Selwin Wever, Operations and Platform director da Greenvolt Comunidades, que intervirá sobre a "WE.3NERGY Platform - WE are the solution".O segundo painel, "Building Blocks of the success of Energy Communities and Collective Self- Consumption", conta com Mónica Carneiro Pacheco, partner da CMS, que dará a perspetiva legal, Jorge Esteves, diretor de Infraestruturas e Redes ERSE, a perspetiva regulatória, José Ferrari Careto, CEO da E-REDES, a perspetiva do operador do sistema distribuidor, e Bouke van der Weerdt, Marketing & Solutions Sales director da Huawei Digital Power Department, que falará sobre a perspetiva tecnológica.O terceiro painel terá testemunhos de comunidades de energia e autoconsumo coletivo na Europa e em Portugal. No caso europeu, conta-se com Nuno Brito Jorge, board member da ResCoop, Rob Barnett, senior analyst na Bloomberg Intelligence, e Manuel Casquiço, diretor de Programas e Iniciativas na ADENE - Agência para a Energia. Os casos portugueses serão relatados por José Cardoso Botelho, CEO da Vanguard Properties, Nuno Tavares, diretor-geral da Longa Vida, Francisco Sousa, administrador do Externato Marista de Lisboa, Isabel Miguens, provedora da Santa Casa da Misericórdia Cascais.A terminar, as intervenções de José Queirós de Almeida, CEO da Greenvolt Comunidades sobre "Greenvolt Social Innovation: Where we go from here?" e de João Manso Neto, CEO do Greenvolt Group.12 de dezembro de 2022Auditório II do Centro de Congressos de Lisboa10 eurosGreenvolt ComunidadesVanguard Properties, CMS, Longa Vida, Huawei, Jornal de Negócios, KPMG, Bloomberg.