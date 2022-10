Os três vencedores dos Prémios Investir em Saúde

Os vencedores





"Como membro do júri, foi um enorme prazer conhecer mais a fundo os quase 30 projetos candidatos, que representam o melhor que se faz em Portugal." Agradeceu, sobretudo, "o interesse no nosso país ao implementar estes projetos" e que são o exemplo da "excelência que já existe em Portugal", disse Filipa Mota e Costa, diretora-geral da Janssen na 7.ª Conferência Investir em Saúde, uma iniciativa do Jornal de Negócios e da Janssen. Sublinhou que "a escola da prática é fundamental e a prova de que existe esta escola da prática é a existência destas quase 30 candidaturas".As 27 candidaturas foram analisadas pelos membros do júri, que é composto por Filipa Mota e Costa, diretora-geral da Janssen, Fernando Araújo, ex-presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário do São João - Porto, Alexandre Lourenço, administrador no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e ex-presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), Ana Sampaio, presidente da Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino, Colite Ulcerosa e Doença de Crohn (APDI), Filipe Costa, professor da Nova SBE e diretor of Value-Based Healthcare da Luz Saúde, Paulo Gonçalves, vice-presidente da SPEM (Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla) e presidente da União das Associações de Doenças Raras de Portugal, e Sofia Marta, vice-presidente Health & Public Service da Accenture.- Adoção de Tecnologia- Sistema de rastreabilidade têxtil do Centro Hospitalar Universitário de São João.Através da tecnologia de RFID (utilização de frequência de rádio para recolha de dados), o projeto permite uma melhoria nos processos de gestão da roupa hospitalar (recolhendo automaticamente dados através das TAG nas peças de roupa e permitindo fazer "tracking" da evolução da roupa).- Organização centrada no doente- Urologia Pediátrica na ilha Terceira do Hospital Santo Espírito Ilha Terceira.Este projeto foi uma resposta à necessidade de cuidados urológicos na população pediátrica das ilhas que são referenciadas para este hospital, que que não tinha essa capacidade de resposta, que encontraram no hospital pediátrico D. Estefânia em Lisboa através de equipas especializadas. Em três anos já foram operadas cerca de 100 crianças, e mil crianças foram consultadas.Value-Based Healthcare- Value-Based Healthcare Strategy do Luz SaúdeO objetivo é a criação de evidência clínica, captar e analisar os resultados do trabalho clínico diário dos hospitais. Hoje, têm informação que mostra, por exemplo, que os doentes submetidos a artroplastia reduzem a sua dor e mostram uma maior mobilidade no pós-cirúrgico. Esta é uma das 40 patologias dos mais de cerca de 30 hospitais da Luz Saúde que integram este modelo que permite a modelação dos resultados clínicos e de satisfação dos doentes associados aos custos necessários para a maximização destes resultados.