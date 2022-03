“Para a história do setor vitivinícola fica a globalização da Sogrape”

Prémio Personalidade Salvador Guedes

PERFIL

Uma vida ao serviço da Sogrape

Salvador Guedes esteve quase 40 anos ao serviço da Sogrape, empresa fundada pelo seu avô em 1942, que se tornou na maior produtora de vinho em Portugal e, a partir de Vila Nova de Gaia, chega hoje aos quatro cantos do mundo.



Foi com inegável sentido de responsabilidade e coragem que deu continuidade ao percurso de pioneirismo e ousadia iniciado pelo seu avô e depois trilhado por seu pai, levando ainda mais longe o nome de Portugal.



E foi com esta mesma determinação e empenho que fundou o seu projeto pessoal "Todos Contra Ela", agora integrado na APELA, focado não só na divulgação da natureza da esclerose lateral amiotrófica, como também na angariação de fundos que permitam esclarecer e ajudar os doentes mais carenciados e suas famílias na resolução dos mais variados problemas.



Mesmo hoje, afastado da gestão executiva da empresa, Salvador Guedes continua a acompanhar de perto a vida da Sogrape, e a fazer jus ao lema da sua família: "Mais do que um negócio, o vinho é a nossa forma de estar na vida."

Foi com muito orgulho e emoção que Mafalda Guedes, Sogrape Brand & Sustainability manager, e filha de Salvador Guedes, recebeu o Prémio Personalidade, que distingue um percurso relevante para os setores da agricultura, agroindústria, florestas ou pecuária. Em entrevista, dá a sua visão sobre a importância que o pai teve na evolução e crescimento da Sogrape e o seu contributo para a fileira vitivinícola.Este prémio é um motivo de grande orgulho e emoção para mim e para a minha família. É com enorme significado que vemos o trabalho desenvolvido pelo meu pai durante a sua liderança da Sogrape e também o seu contributo para o setor serem reconhecidos e distinguidos por aquele que é o maior prémio de agricultura em Portugal.Foram muitos os contributos do meu pai nos seus 15 anos de liderança da Sogrape, que é hoje a maior produtora de vinho em Portugal. Mas para a história da empresa e do setor vitivinícola português ficará com certeza a sua marca na globalização da Sogrape, levando ainda mais longe o nome de Portugal.Ainda antes de assumir a liderança da empresa, em 2000, o meu pai dirigiu pessoalmente algumas das negociações mais relevantes da Sogrape, como por exemplo a entrada no setor do vinho do Porto, em 1987, com a compra da Ferreira, ou a entrada na Argentina, com a aquisição da Finca Flichman, em 1997. Já ao leme da Sogrape, levou a empresa ainda mais longe no caminho da internacionalização, com a entrada na Nova Zelândia, em 2007, com a compra da Framingham; no Chile, com a aquisição da Viña Los Boldos, em 2008; e com a compra em Espanha da Bodegas LAN, em 2012.A Sogrape é hoje uma empresa com uma forte presença internacional, que produz vinho em cinco origens diferentes, detém mais de 1.600 hectares de vinha no mundo inteiro, bem como empresas de distribuição própria em mercados-chave, tendo criado mais de 30 marcas, distribuídas por mais de 120 mercados.Entre os maiores desafios que a agricultura portuguesa enfrenta estão, certamente, as alterações climáticas e a sustentabilidade da produção agrícola. Neste âmbito, foi também durante a liderança do meu pai na Sogrape, entre 2000 e 2015, que se assumiu que o desenvolvimento do grupo passasse, cada vez mais, por um crescimento sustentável da empresa, e que hoje é materializado no nosso Programa Global de Sustentabilidade, lançado em 2021.Com este programa, queremos transformar a nossa forma de operar, e investir de modo inteligente, a fim de reduzir a nossa pegada ambiental. Tal significa envolver a nossa cadeia de abastecimento para que tenhamos um impacto importante, e implementar iniciativas que tenham um impacto positivo na biodiversidade. Queremos também fomentar o património vitivinícola através da preservação, da Investigação & Desenvolvimento e da inovação. Isto inclui equipar as comunidades e os produtores com competências, conhecimentos e recursos para produzir vinho de forma sustentável e viável no futuro.Consciente do impacto das alterações climáticas na produção vitivinícola, a Sogrape tem contribuído há muitos anos para este desafio global, com investigação no terreno e partilha de conhecimento científico. Um exemplo é o projeto MED-GOLD, um projeto H2020 com o objetivo de transformar a informação da ciência do clima em informação facilmente acessível e acionável para os sistemas mediterrâneos tradicionais.Estas iniciativas são muito importantes, pois permitem conhecer e reconhecer as boas práticas das empresas e das pessoas no setor da agricultura e, acima de tudo, valorizam a atividade agrícola no contexto do desenvolvimento económico e social do país.