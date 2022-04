Morreu Salvador Guedes, ex-presidente da Sogrape

Morreu Salvador Guedes, o ex-presidente da Sogrape Vinhos. Numa nota partilhada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa já lamentou a morte ao antigo líder da empresa de vinhos.

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa lamenta a partida precoce de Salvador Guedes e apresenta à família as suas mais sentidas condolências", é possível ler na nota partilhada esta sexta-feira.

Marcelo Rebelo de Sousa destaca um homem que "dedicou a sua vida a causas": numa primeira fase à causa familiar do vinho, presidindo e desenvolvendo a Sogrape, e numa segunda etapa à causa da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), fundando a Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica.

Salvador Guedes tinha sido diagnosticado com ELA há vários anos. Em 2015, o ex-líder da Sogrape lançou uma iniciativa chamada "Todos Contra ELA" para ajudar quem, tal como ele, tinha sido diagnosticado com a doença.

Ainda na nota publicada no site da Presidência, o PR destaca a condecoração atribuída em 2016. "Empenhou a sua coragem e a força do caráter ao serviço dos outros e por esse facto foi condecorado pelo Presidente da República com o grau de comendador da Ordem do Mérito em 3 de outubro de 2016". Nessa ocasião, Marcelo Rebelo de Sousa destacava que "Salvador Guedes foi sempre e continua a ser nomeadamente um combatente solidário, empenhado em criar pontos de encontro, estruturas de convergência, traços de comunhão de vida com aqueles companheiros de jornada."

Salvador Guedes foi homenageado este ano com o Prémio Personalidade, no âmbito da 10.ª edição do Prémio Nacional de Agricultura. O ex-administrador da Sogrape foi distinguido pelo percurso e contributo para o setor. O prémio foi entregue este mês, sendo recebido por Mafalda Guedes, filha de Salvador Guedes e Sogrape Brand & Sustainability manager.

"Este prémio é um motivo de grande orgulho e emoção para mim e para a minha família. É com enorme significado que vemos o trabalho desenvolvido pelo meu pai durante a sua liderança da Sogrape e também o seu contributo para o setor serem reconhecidos e distinguidos por aquele que é o maior prémio de agricultura em Portugal", disse nessa ocasião Mafalda Guedes.



Salvador Guedes esteve quase 40 anos ao serviço da Sogrape, empresa fundada pelo seu avô em 1942, que se tornou na maior produtora de vinho em Portugal.