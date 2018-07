Estão envolvidos no projecto Paulo Almeida, director do agrupamento, e alguns parceiros de excelência como a Câmara Municipal de Rio Maior e a Escola Superior de Desporto de Rio Maior. O prémio recebido vai servir, como explicou Maria João Lima, "para adquirir materiais de segurança e piso em pneu reciclado". "Nesta fase estamos a canalizar toda a energia para a execução da obra em parceria com a Câmara Municipal de Rio Maior e outros potenciais parceiros privados", garantem Maria João Lima e João Jorge.







O ponto de partida era requalificar uma parte da escola sem grandes custos e a solução surgiu como uma forma de matar dois coelhos de uma só cajadada. Os pneus permitem construir um projecto educativo, divertido e sem grandes custos. Estão directamente envolvidos na concepção deste projecto Maria João Lima, professora e responsável pelo programa Eco-escola , e João Jorge, professor e responsável pelo clube escolar de parkour e pela introdução desta modalidade na educação física.A utilização dos pneus em fim de ciclo de vida é "uma alternativa sem custos que permite, no caso específico deste projecto, criar obstáculos para o parkour. Trata-se de uma solução versátil, resistente, elástica (maior segurança na fase de iniciação), durável e de custo zero", referem Maria João Lima e João Jorge, professores na Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva de Rio Maior. Acrescentam que "a nossa preocupação incide bastante na educação ambiental e alia-se o prazer pelo movimento com a consciência da importância de se contribuir positivamente para reduzir a pegada ecológica através da utilização de pneus usados".Segundo os promotores, esta prática do parkour estimula nos alunos a formação cívica e cidadania ambiental, bem como a apropriação dos valores essenciais do Projecto Piloto de Inovação Pedagógica: a autonomia, a responsabilidade e a cooperação .