Paula Pereira: “A concorrência é sempre muito grande, nem sempre leal”

Melhor Atendimento

Vencedor - Óptica Brasil (Lisboa)





"São oito décadas da minha família nesta profissão e o prémio é um reconhecimento para o bom trabalho feito, nesta nossa área. E a mais-valia é a notoriedade que possa vir a dar no futuro, e é também uma forma de estímulo para continuarmos a fazer melhor do que o que temos vindo a fazer até agora, porque procuramos sempre fazer o melhor", afirmou Paula Pereira, sócia-gerente da Óptica Brasil, e que representa a terceira geração no negócio.



Recorda que durante o confinamento por causa da pandemia, procuraram manter o serviço. Como "temos muito clientes com idade, durante a pandemia estivemos sempre presentes para os clientes acompanhando-os pelo telefone, porque pelo e-mail era mais complicado para eles, fazendo entregas ao domicílio, por exemplo".



Nos tempos que correm, o maior desafio do negócio da Óptica Brasil "é a fidelização dos clientes, a concorrência é sempre muito grande, nem sempre a mais leal, e de facto, fidelizar um cliente por muitos anos não é fácil. Há muitos anos, 20/30 anos era fácil, o cliente confiava inteiramente em nós", refere Paula Pereira.



Fórmula de 80 anos



"Hoje, com o excesso de informação, que existe muitas vezes e não muito elucidativa, mais caracterizada pelas ofertas de negócio, pelo preço, desvirtualizou a nossa importância na saúde ocular dos nossos clientes", diz Paula Pereira. Sublinha que a sua loja no largo do Rato tenta fazer um trabalho de acompanhamento do cliente ao longo do processo de venda e pós-venda, focada sempre na resolução de problemas de forma a satisfazer o cliente e "é isso que nos tem trazido uma mais-valia, na nossa área".



Por isso, os objetivos futuros da Óptica Brasil passam por manter "o trabalho que temos feito até agora, a seriedade e o empenho total e dedicado à profissão, passa por procurar fazer sempre o melhor possível". Paula Pereira sublinha que tenta fidelizar e manter os clientes e continua a apostar na formação de todos os colaboradores.



O desenvolvimento a nível tecnológico é muito importante, tal como ter novos produtos que estão sempre a surgir. "Investimos em bons aparelhos, em bons produtos, as lentes tem evoluído imenso, e estamos sempre na frente do conhecimento de todos esses tipos de materiais, é muito bom para o nosso cliente", conclui.