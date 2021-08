Philomène Dias : “Quando se falha não há um segundo projeto”

Leia Também Viana do Castelo será neutra em carbono em 2027

"Na captação e processo de investimento da indústria automóvel temos contado sempre com a colaboração da Câmara de Viana do Castelo. Muitas vezes não basta conseguir convencer as casas-mãe, há um papel local que é muito importante, que tem sido feito em parceria da AICEP. A explicação para o sucesso da atratividade de empresas para o município de Viana de Castelo é dada por Philomène Dias, diretora de angariação da AICEP-Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal."Há um papel que é convencer os investidores a olharem para Portugal" na tomada de decisão do investimento, mas depois dessa decisão não se pode falhar porque "quando se falha já há não um segundo projeto", sublinhou a diretora da AICEP.A reindustrialização do tecido empresarial europeu, que tem sido defendido pela União Europeia após a pandemia e como resposta à elevada dependência da Àsia na origem de muitos dos produtos consumidos, mostra "que, mais uma vez, Viana está na frente" ." "Já tem um programa de captação de empresas e de investimentos para a sua própria reindustrialização", afirmou Manuel Cunha Júnior, presidente da Associação Empresarial de Viana do Castelo.