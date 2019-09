Portugal Digital Summit’19 celebra a e-Alemanha

O Portugal Digital Summit constitui o palco de debate e troca de experiências sobre os desafios e oportunidades que o digital cria nos vários setores económicos e na sociedade em Portugal.

Comércio Digital marca presença em força no Portugal Digital Summit’19

Inscrições

A Portugal Digital Week’19 inclui o Roadshow Nacional "Portugal Digital 2019-2025", em que, de 21 a 25 de outubro, a ACEPI percorrerá o país com um conjunto de apresentações a terem lugar em várias universidades com o objetivo de dar a conhecer as mais recentes tendências digitais e os resultados da edição de 2019 do seu "Estudo Economia Digital em Portugal", e a Germany - Portugal eCommerce Roundtable que vai debater a 24 de outubro as oportunidades, os desafios e o potencial do comércio eletrónico transfronteiriço com a presença de organizações governamentais, associações empresariais, de retalhistas, empresários, especialistas legais e fiscais, em formação e educação e empresas alemãs e portuguesas de serviços de comércio eletrónico.Outro momento do Portugal Digital Week inclui a entrega dos Prémios ACEPI Navegantes XXI, que na noite do dia 24 de outubro distinguirá o que de melhor se faz na Economia Digital em Portugal com prémios em 20 categorias a concurso e um Prémio Carreira que premeia a relevância do percurso profissional de uma individualidade para o desenvolvimento da Economia Digital em Portugal. A semana termina com a iniciativa Dia das Compras na Net ’19 a 25 de outubro para celebrar o eCommerce em Portugal com uma ação de promoções e descontos que dura 24h e que anualmente agrega as melhores e mais reputadas lojas online e marcas a operar em Portugal.O Programa "Comércio Digital"- Qualificar o Comércio e os Serviços para a Economia Digital, uma iniciativa conjunta da ACEPI - Associação da Economia Digital e da CCP - Confederação do Comércio e Serviços de Portugal que conta com o apoio do Ministério da Economia e é cofinanciada pelo COMPETE 2020, e um dos mais emblemáticos projetos nacionais criado até à data na área da transformação digital e da modernização das empresas portuguesas, vai marcar uma forte presença no Portugal Digital Summit’19 já nos próximos dias 22 e 23 de outubro, no Pavilhão Carlos Lopes.No âmbito da sua presença naquele que é o evento de referência sobre a transformação e a economia digitais em Portugal, o Programa contará com uma expressiva presença na zona de exposição do Portugal Digital Summit’19 e irá levar a cabo, entre outras ações, uma relevante apresentação no Palco Strategy for Digital, na sessão FOSTERING SME PARTICIPATION IN A GLOBAL ARENA, que terá lugar no dia 22 de outubro pelas 16:00. O objetivo é dar a conhecer esta iniciativa, aos 5 mil participantes esperados no evento, que visa promover a primeira presença online de 50 mil microempresas portuguesas do setor do comércio e dos serviços em dois anos, dando-lhes a conhecer através de um roadshow nacional - que inclui 150 sessões de esclarecimento, as ferramentas essenciais do marketing digital e que lhes permitirão modernizar e internacionalizar os seus negócios, aproveitando novas oportunidades no contexto do comércio online e da economia digital a nível mundial.Inscreva-se gratuitamente até dia 8 de outubro.Faça o seu registo obrigatório, com o código acesso a inscrição gratuita guest2019, em: https://summit.portugaldigitalweek.pt/ Seja expositor ou/e patrocinador do Portugal Digital Summit. Stands Chave na mão a partir de PVP 250€/ Patrocínios desde 5.000€. Para mais informações sobre stands e patrocínios contacte:

Mais informação sobre inscrições, programa, agenda, informações de edições anteriores:Tel.: 217 971 885

Email: eventos@acepi.pt





Os 4 palcos da Portugal Digital Summit



A 22 e 23 de outubro o Portugal Digital Summit 2019, no Pavilhão Carlos Lopes, irá contar com mais de 150 oradores e mais de 40 sessões distribuídas por 4 palcos distintos.



O Palco "Strategy for Digital" terá como tema central a visão, a estratégia e a organização para a transformação digital de países, das empresas e das sociedades, e destina-se aos administradores, gestores e responsáveis de empresas ou/e de organismos públicos que procuram inspiração, boas-práticas e novas abordagens ao digital.



O Palco "Industries Going Digital" apresentará os casos de sucesso e as boas-práticas na Transformação Digital de Organizações Públicas e Privadas de vários sectores de atividade, e destina-se aos administradores, gestores e responsáveis de empresas e/ou organismos públicos que pretendem uma abordagem para sectores de atividades especificas.



O Palco "Digital Marketing & Sales" debaterá as Mark_Tech, as Ad_Tech, o EComm_Tech e o Retail_Tech, e destina-se aos profissionais de marketing, vendas e experiência de cliente que pretendam conhecer as Tecnologias, Modelos de Negócios e Serviços mais inovadores.



O Palco "Tech Talks" vai centrar-se nos tutoriais e casos-práticos de utilização das mais relevantes e inovadoras tecnologias nomeadamente interfaces, plataformas, inteligência artificial, automação entre outras, e destina-se aos profissionais que pretendam conhecer mais tecnologias para o digital.



A galáxia de oradores



Nas 40 sessões e painéis em que o digital vai estar em destaque vão estar presentes mais de 150 oradores de empresas, start-ups, organismos públicos, associações empresariais, consultoras. Entre os nomes já confirmados contam-se:





António Lagartixo - CEO Portugal da Deloitte, António Miguel Ferreira - CEO Portugal, Spain and Brazil, Claranet, Jan Bayer - Member of the Executive Board, Axel Springer, Luís Araújo - President, Portuguese Agency for Tourism Development, Miguel de Castro Neto - Urban Analytics Lab, NOVA-IMS, Miguel Frasquilho - Chairman da Portugal Digital Summit’19, João Cadete de Matos - Chairman of European Regulators Group for Postal Services, João Cardoso - Head of Digital, GroupM-WPP, Jochen Kirschbaum - Chief Operations Officer, Critical Techworks, BMW Innovation Lab, Miguel Leichsenring Franco - President, Germany/Portugal Chamber of Commerce and Industry, José Ferrari Careto - Chief Digital Officer, EDP, José Mota - Industry 4.0 Coordinator Worldwide, Bosch Car Multimedia, Liliana Ferreira - CEO Portugal, Fraunhofer, Luís Urmal Carrasqueira - General Manager Portugal, SAP, Madalena Cascais Tomé – CEO, SIBS, Mafalda Franco Frazão - Head Marketing Platforms Portugal, Google, Manuel Alberto Oliveira - Planning Director, Volskwagen Auto-Europa, Manuel Eanes - Executive Board Member, NOS, Márcio Colunas - Co-Founder & CEO SwordHealth, Maria João Carioca - Executive Board Member, Caixa Geral de Depósitos, Maria José Campos - Executive Board Member, Millennium BCP, Rui Miguel Nabeiro - CEO, Delta Cafés, Rudolf Gruner - CEO, Observador, Philippe Vié - Group Leader Energy, Utilities and Chemicals, Capgemini, Rafic Daud - CEO, Undandy, Tiago Oom - General Manager, UNICRE, Vera Pinto Pereira - CEO, EDP Comercial & Executive Board Member, EDP, Wijnand Jongen – Autor de "The End of Online Shopping" and CEO, Ecommerce Europe, Tereza Cavaco - Deputy Director Payment Systems at Portuguese Central Bank & Portuguese Representative at Eurosystem/European Central Bank, Olivier Establet - CEO Portugal & Brazil, DPD, Paulo Mauritti - Board Member, AMA - Portuguese Agency for Administrative Modernization, Paulo Raposo - Country Manager, Mastercard.