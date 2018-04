Pedro Brutt Pacheco

"Há dez anos fizemos um plano estratégico que tinha vários aspectos como a definição das áreas e dos sectores que seriam mais importantes no futuro para o fabrico de moldes e plásticos", explica João Faustino, presidente do Cefamol. Por outro lado, era importante difundir a marca dos moldes portugueses. "Desenvolvemos o branding Engineering & Tooling From Portugal. Este brand cobre não só as indústrias de moldes mas também as de plástico e pretende ser uma mais-valia no estrangeiro e para aglutinar um conjunto de acções", conclui João Faustino.Os resultados surgiram. "Somos o oitavo produtor mundial de moldes, o terceiro europeu, estamos a investir em tecnologia, temos quadros cada vez mais capazes e, ao nível da gestão das empresas, houve uma melhoria significativa", diz Fernando Vicente, presidente da Somema. "Em cerca de sete anos aumentamos as exportações em 100%" acrescenta João Faustino. As exportações da indústria de moldes atingiram os 675 milhões de euros no ano passado, numa produção total estimada em 794 milhões. "Em mercados como a Alemanha, e do Norte da Europa, Espanha, França estamos com quotas de mercado muito importantes", refere Fernando Vicente, e assinala que "a Alemanha e a Itália são os nossos principais concorrentes".A Cefamol faz a promoção do sector e da região nos grandes certames internacionais da indústria automóvel, farmacêutica, embalagem, etc. e realiza missões empresários a vários países em busca de mercados e negócios. Hoje exporta para mais de 80 países.Constitui-se como um cluster, pretende difundir as mais-valias, promover a inovação e a capacidade das empresas para se associarem aos grandes players, no sentido de desenvolver os novos produtos.Segundo Fernando Vicente o sector tem investido na formação das pessoas, na cooperação entre associações, empresas, universidades, municípios". "Temos um protocolo com Cefamol, Nerlei e IPL, que se chama o IPL Indústria e tem como objectivo a atracção de talentos. Os melhores alunos dos cursos escolhidos pelas empresas, estas pagam as propinas do primeiro ano, como foi o caso de 37 alunos" exemplifica Jorge Santos, presidente da Nerlei, que tem 1200 associados. Acrescenta que existe a escola de negócios D. Dinis, que associa o IPL, a Câmara Municipal de Leiria e associações, para a formação de gestores de topo e outras mais sectoriais.Como adianta João Faustino, "participamos em vários projectos de desenvolvimento em cooperação com as empresas em várias instituições europeias, o que permite que estas tenham uma visão global das capacidades que existem" a que se somam projectos com as Universidades de Coimbra, do Minho, Aveiro, Técnico, para além dos projectos que as empresas têm com universidades e politécnicos.A indústria para ser competitiva tem de ter recursos humanos qualificados e capacidade de inovar nos processos e nos produtos, o que tem sido feito gradualmente. "Hoje o paradigma da empresa de moldes passou para empresa a trabalhar em moldes, plásticos, e já está no desenvolvimento, no design, na prototipagem rápida. Para esta competitividade tem sido essencial a exigência dos clientes, a competição e cooperação entre as empresas" finaliza Fernando Vicente.Por isso, "A produção é cada vez mais apoiada por serviços" diz Jorge Santos. "Cada vez mais temos pessoas mais qualificadas na área de desenvolvimento e de projecto mais qualificadas, e depois, a jusante, com a assistência e o serviço pós venda".