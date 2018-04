Pedro Brutt Pacheco

"A diversidade e a complementaridade são sempre uma mais-valia neste tipo de eventos, em especial para as empresas, que saem daqui mais enriquecidas, com novas visões e perspetivas para os seus negócios."

"Entre 2008 e 2017, o Banco concedeu mais de 35 mil milhões de euros de crédito a empresas, e a quota de mercado de produção de crédito a empresas tem-se mantido muito dinâmica, ascendendo a mais de 20% em 2017" refere Pedro Castro e Almeida, administrador executivo do Banco Santander Totta. O gestor adianta ainda que "no mundo em que vivemos actualmente, ser digital é um requisito quase obrigatório".Hoje em dia, para uma empresa ser competitiva tem de ser inovadora. Este é um fator decisivo para um negócio se diferenciar dos restantes. Não chega sermos bons no que fazemos, temos de ser os melhores. E aliada à inovação está também a digitalização. No mundo em que vivemos atualmente, ser digital é um requisito quase obrigatório. No Santander fizemos recentemente uma parceria com a Upplication, para permitir aos nossos Clientes criar uma app personalizada dos seus negócios, a um custo reduzido e com todo o know-how de uma equipa especializada nesta matéria.Temos um feedback muito positivo das edições anteriores. Tivemos a preocupação de definir um programa abrangente, que reunisse representantes dos três intervenientes (Banco, Empresas e Universidades), que partilhassem as suas ideias e experiências, adaptadas à respetiva região. A diversidade e a complementaridade são sempre uma mais-valia neste tipo de eventos, em especial para as empresas, que saem daqui mais enriquecidas, com novas visões e perspetivas para os seus negócios.O Santander tem como missão contribuir para o desenvolvimento das pessoas e das empresas, pelo que nunca deixou de conceder crédito. Obviamente que analisamos a viabilidade da empresa e os seus indicadores. Mas os números mostram o apoio que o Santander dado a este segmento. Entre 2008 e 2017, o Banco concedeu mais de 35 mil milhões de euros de crédito a empresas, e a quota de mercado de produção de crédito a empresas tem-se mantido muito dinâmica, ascendendo a mais de 20% em 2017. Nas linhas de crédito protocolado também temos estado em destaque, assumindo a liderança no conjunto das últimas 8 Linhas PME, em operações contratadas.Certamente. Com a transformação digital que estamos a assistir, pelo aparecimento de novas ideias, novos players no mercado e outras exigências dos Clientes, é fundamental que os empresários e gestores se adaptem a esta nova realidade. Só assim poderão tirar vantagens em matéria de rentabilidade e de satisfação dos Clientes.A Banca já está a ter um papel decisivo nesse processo de transformação. O Santander tem vindo a trabalhar nesse sentido, para disponibilizar aos Clientes novas funcionalidades tecnológicas, melhor adaptadas às suas necessidades, e no sentido de ser um Banco cada vez mais Simples, Próximo e Justo. Como queremos estar junto dos nossos Clientes quando e onde estes quiserem, a transformação digital tornou-se um dos pilares fundamentais da nossa estratégia, porque para um conjunto cada vez mais vasto de Clientes este é, cada vez mais, o meio privilegiado de interação com o Banco, para a execução das operações do dia-a-dia, para a gestão das poupanças, ou para temas relacionados com crédito.Ter uma boa tesouraria é essencial para qualquer empresa. Este é um dos principais problemas que temos em Portugal com impacto grande para as empresas, para a economia e para a sociedade. Só cerca de 20% das empresas pagam dentro do prazo, o que representa metade da média europeia. Há uma questão cultural subjacente a este problema, sendo necessário um esforço de todos os agentes, a começar pelo Estado.