No dia 8 de junho, no Teatro Thalia, em Lisboa, e em streaming no site do Negócios, acontece o primeiro de vários eventos dedicados à transição energética e à mobilidade sustentável: a Portugal Energy Conference.



O evento conta com os keynotes de Tim Marshall, jornalista inglês e especialista em geopolítica, que abordará o contexto atual e o impacto da guerra na energia, e de Paula Abreu Marques, chefe de unidade na Direção-Geral de Energia da Comissão Europeia (CE), que abordará os desafios da transição energética e do plano da Comissão Europeia REPowerEU. Por último, Philippe Vangel, secretário-geral da European Association for Electromobility (AVERE), fará um ponto de situação da mobilidade elétrica na Europa e no mundo.

A manhã de dia 8 de junho está reservada para abordar os temas da transição energética, analisando a realidade em Portugal, a necessidade de a Europa acelerar a transição energética e o papel da Galp neste processo. Para finalizar, um grande debate com especialistas sobre o futuro da energia. A parte da tarde está destinada à mobilidade sustentável com uma análise ao estado da mobilidade elétrica na Europa e no mundo, e debates sobre o estado da mobilidade sustentável nas cidades portuguesas e a cadeia de valor das baterias de lítio.



Veja o programa e consulte mais informações, aqui.