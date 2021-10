Powerful Brand | Marcas com Valor Como podem as marcas retribuir o valor à sociedade?

É já esta quinta-feira, 14 de outubro, que decorre o primeiro painel de mais um webinar da Powerful Brand com mais um encontro de especialistas para debater um grande tema do marketing nos nossos dias, desta feita o mote é "Como podem as marcas retribuir o valor à sociedade?". No dia seguinte realiza-se o segundo painel.



14 de outubro, 14:00



1º painel



Tomás González, CEO, Mindshare

Afonso Cruzeiro, Diretor de Marketing e Mass Market, L’Oréal Portugal

Sérgio Carvalho, Diretor de Marketing, Fidelidade



15 de outubro, 14:00



2º painel



Isabel Ramires, Diretora de Serviço a Clientes, Nova Expressão

Loara Costa, Diretora de Marketing e Trade Marketing, Sovena

Cristiana Monteiro, Marketing Leader Digital & E-Commerce, SIBS





COMO PODEM AS MARCAS RETRIBUIR O VALOR À SOCIEDADE?

· Compromisso com a comunidade e retorno à sociedade

· Responsabilidade social | Como se traduz na atividade da marca

· Responsabilidade ambiental | Dar o exemplo e inspirar modelos e comportamentos

· Como tornar o retorno da marca à sociedade evidente e mensurável

· Pequenas ações, grandes efeitos: preocupações ambientais, sociais e de governance



Eduardo Dâmaso, diretor da Sábado, vai falar sobre estes temas e mais com especialistas e líderes de primeira linha.



