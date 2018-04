Prémio Inov.Ação Valorpneu : Inovação marca candidaturas

Membros do júri (da esquerda para a direita): Climénia Silva; Inês Diogo; Francisco Nunes Correia; Aline Guerreira; Marta Lima Bastos; Daniel Bessa Inês Lourenço

Agenda do Prémio Inov.Ação Valorpneu 21 de Junho de 2018

• Cerimónia de entrega dos prémios

Júri do Prémio Inov.Ação

O júri do Prémio Inov.Ação é constituído por Paulo Ferrão, presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Marta Lima Basto, subdirectora-geral da Direcção-Geral das Actividades Económicas, Daniel Bessa, membro do comité de investimentos da Portuguese Venture Capital Initiative, Inês Diogo, administradora da Agência Portuguesa do Ambiente, Francisco Nunes Correia, professor catedrático no Instituto Superior Técnico e presidente da Parceria Portuguesa para a Água, Aline Guerreiro, arquitecta criadora e coordenadora do Portal da Construção Sustentável, e Hélder Pedro, secretário-geral e vogal da ACAP (Associação Automóvel de Portugal).

Os 24 projectos candidatos ao Prémio Inov.Ação Valorpneu, dez da categoria Negócio e & Inovação e 14 da categoria Comunidade & Educação, foram apresentados a 5 de Abril, no SANA Malhoa Hotel, em Lisboa, em que estiveram presentes vários membros do júri.Conforme referiu Daniel Amaral, da KPMG, "existem projectos direccionados ao terceiro sector, focados a resolver problemas sociais emergentes, projectos direccionados às cidades, à mobilidade e focados na melhoria da saúde e bem-estar das pessoas, e projectos que nos fazem sonhar pelo potencial de alterar cadeias de valor de sectores relevantes para a nossa economia".Entre os candidatos existem projectos marcados por um forte cariz inovador, tanto de inovação social com projectos inovadores em benefício do bem-estar de cidadãos e das comunidades, como em termos inovação do produto/serviço, "que podem navegar num mar azul, sem concorrência" como sublinhou Daniel Amaral. E, ainda, em inovação do modelo de negócio, com projectos que combinam a criação de produtos inovadores com serviços diferenciadores no nosso mercado. A participação neste concurso levou também alguns candidatos a aperceberem-se do valor das suas ideias e projectos, tendo iniciado o processo de patente.Os pitchs, apresentados por potenciais empreendedores, investigadores universitários, empresas, associações, revelaram diferentes estágios de maturidade. Houve projectos que se revelaram maduros, com patentes garantidas e com modelos de negócio bem definidos, enquanto outros projectos se encontram num estádio embrionário com ideias que necessitam ainda de aprimoramento, mas que podem vir a ser testadas.Na sessão, aberta por Nueza Guerreiro, gerente da Valorpneu, foram ainda feitas comunicações por parte de Aline Guerreiro, que falou sobre projectos de desconstrução como alternativa à demolição e à nova construção e como a desconstrução pode e deve ser o caminho a seguir com a inclusão de materiais sustentáveis. Por sua vez, Anabela Carvalho, do Gabinete de Promoção do Programa-Quadro de I&DT, fez um enquadramento sobre as fontes de financiamento públicas disponíveis no Horizonte 2020, e Cristina Crespo, da OPEN - Oportunidades Específicas de Negócio, apresentou as infra-estruturas disponíveis para teste e produção experimental na Marinha Grande. Daniel Amaral, formador da KPMG e responsável pelos workshops de capacitação dos candidatos, fez um balanço da evolução dos projectos candidatos e Ana Lopes, da 3drivers, falou dos próximos passos do prémio.