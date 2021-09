Prémio Mar Sustentável | Conhecimento científico, desenvolvimento tecnológico e inovação azul

Viana do Castelo está a construir uma centralidade de projeção nacional e internacional na área da inovação e da nova economia azul. Para isso muito está a contribuir a atração de investimentos e de projetos de empresas estrangeiras na área das energias renováveis marinhas, a criação de uma plataforma multiuso de testes e ensaios com a participação de um conjunto de centros de I&D, a presença de uma fileira industrial relevante na área da construção de embarcações e de plataformas offshore e a localização junto a um porto de Mar com condições para assegurar as ligações ao exterior.



Em paralelo Viana do Castelo dispõe também de outros ativos importantes, nomeadamente a sua zona estuarina que tem permitido o desenvolvimento das atividades náuticas e um Instituto Politécnico com algumas formações e projetos na área do Mar.



Este seminário, que se realiza a 9 de setembro, permitirá destacar o conjunto de ativos e dinâmicas que a cidade apresenta no domínio da economia azul através da intervenção dos seus principais atores e avaliar as condições de articulação e a geração de sinergias possíveis à luz do enquadramento dos principais instrumentos de apoio à economia azul para a década.