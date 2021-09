Prémio Nacional de Agricultura | 10ªedição

O PNA foi criado com o objetivo de premiar os agricultores e empresas que se distingam como casos de sucesso no setor da Agricultura em Portugal.



O BPI e a Cofina, com o Patrocínio do Ministério da Agricultura e o apoio da PwC, prosseguem a sua parceria e a missão de dar voz à Agricultura em Portugal, reconhecendo o que de melhor se faz no setor.



As candidaturas estão abertas, saiba mais e candidate-se em premioagricultura.pt

A 8 de setembro, na Agrogobal, temos a conferência de arranque, com a habitual presença da Ministra da Agricultura.



Assista em direto em jornaldenegocios.pt e no facebook do Banco BPI a partir das 16:30.