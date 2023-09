Prémio para jornalismo escrito e multimédia

A categoria Jornalismo é uma novidade no Prémio Floresta é Sustentabilidade 2023/2024. "Pretende-se distinguir os trabalhos jornalísticos que contribuam para a divulgação de projetos, trabalhos, investigação, ou iniciativas relacionadas com a temática florestal associada às bioindústrias representadas pela Biond, que permitam aprofundar o debate sobre a fileira florestal e a sua importância para a economia nacional", refere Cláudia Coelho, Sustainability and Climate Change Partner da PwC.



Para a seleção dos vencedores a organização conta com a colaboração do Clube Português de Imprensa (CPI), que existe desde 1980 e congrega jornalistas e gestores de empresas de media. Como explica o seu presidente, Dinis de Abreu, "desde sempre dedicou o seu melhor interesse e atenção às boas práticas jornalísticas, em diferentes planos, tendo sido pioneiro na instituição de Prémios de Jornalismo em várias modalidades, como forma de incentivar a qualidade".



Dinis de Abreu refere ainda a parceria do CPI em prémios como o Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a Divulgação do Património Cultural ou o prémio dedicado ao jornalismo na Lusofonia, em parceria com o jornal "A Tribuna" de Macau. Conclui que "confiamos que a nossa presença seja um contributo útil, e uma mais-valia para um Prémio já prestigiado".



As florestas e as novas gerações



Para Dinis de Abreu "é fundamental sensibilizar o País, e, em especial, as novas gerações, para a importância fundamental da Floresta nas nossas vidas, protegendo-a e alargando a mancha florestal onde tal se revelar viável". Refere o flagelo que todos anos devastam milhares de hectares do património verde, por incúria, desleixo ou sobretudo a por ação criminosa, frequentemente impune. Acrescenta que "houve mesmo a triste ideia, comungada até por porta-vozes oficiais, de se falar numa "época dos fogos", como quem fala da abertura da época da caça…".



Neste aspeto, o jornalista que foi diretor do Diário de Notícias, considera que "o jornalismo tem um papel imprescindível, tanto na cobertura dos incêndios, como nas campanhas de prevenção e de sensibilização das populações. O Prémio Floresta é Sustentabilidade é uma iniciativa desenvolvida pela Biond, em parceria com o Correio da Manhã e o Jornal de Negócios, que conta com o apoio da PwC.





Categoria "Jornalismo"



Tem duas subcategorias: Multimédia e Imprensa Escrita. Serão premiados os jornalistas autores dos melhores trabalhos publicados num órgão de comunicação social português (imprensa, rádio, televisão ou digital).



Serão aceites tanto as candidaturas pessoais dos autores dos trabalhos, nomeadamente profissionais de comunicação social com carteira profissional válida, como dos órgãos de comunicação onde os mesmos tenham sido publicados. Não existe número limite de candidaturas por autor ou órgão de comunicação. Conta com a colaboração do Clube Português de Imprensa.



Candidatura online em www.premioflorestasustentabilidade.pt, que pode ser feita até 30 de novembro de 2023