Prémio Saúde Sustentável | Cerimónia de entrega de prémios

O Prémio Saúde Sustentável é uma iniciativa do Jornal de Negócios e da Sanofi e tem como objetivo distinguir e premiar qualquer entidade ou área funcional, prestadoras de cuidados de saúde, dos setores públicos, privado ou social.



Dia 12 de Outubro, vamos conhecer os grandes vencedores da 11ª edição do Prémio Saúde Sustentável, eleitos pelos Membros de Júri e debater o tema "Saúde Baseada em Valor"



Programa





16h30 | ABERTURA



16h35 | BOAS-VINDAS

Celso Filipe, Diretor adjunto, Jornal de Negócios

Helena Freitas, Country Lead, Sanofi Portugal

Ricardo Constantino, Head of Health and Public Sector, NTT DATA Portugal



16h45 | SESSÃO DE HOMENAGEM



17h00 | KEYNOTE

Josep Cattlà, Head of Corporate Affairs, Sanofi



17h10 | ENTREGA DE PRÉMIOS



18h10 | MESA REDONDA – "A SAÚDE BASEADA EM VALOR"

Adalberto Campos Fernandes, Presidente, Conselho de Administração, Hospital Cruz Vermelha

Altamiro Costa-Pereira, Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

Carlos Santos, Presidente do Conselho de Administração, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Rui Guimarães, Presidente do Conselho de Administração, Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho E. P. E



Moderação: João Ferreira, Jornalista CMTV



19h20 | SESSÃO DE ENCERRAMENTO

Manuel Pizarro, Ministro da Saúde



19h40 | PORTO DE HONRA



Reveja aqui a cerimónia.