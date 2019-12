Prémios são a recompensa para qualidade dos empresários de ótica

O Guia Essilor das Óticas

Participar nesta iniciativa permitirá acesso a um relatório detalhado sobre a experiência do cliente em loja e cada ótica poderá comparar o seu desempenho com os seus concorrentes. António Salvador

Diretor-geral da Intercampus

Guia para participar no Prémio Essilor Excelência da Ótica A 1ª edição do "Prémio Essilor Excelência da Ótica" é uma iniciativa Correio da Manhã e Jornal de Negócios, em parceria com a Essilor.



Quais são as vantagens para as óticas concorrentes



Disponibilização de um relatório de avaliação da ótica.

É um documento feito pela Intercampus que inclui vários pontos de análise ao negócio, com recurso a cliente mistério e outras fontes de informação, em que entram aspetos como o vitrinismo, com a avaliação das montras, a qualidade da oferta e do serviço, entre outros aspetos. As conclusões deste relatório funcionam como uma auditoria para a gestão do seu negócio. Este relatório é fornecido a todas as óticas concorrentes.



Reconhecimento de boas práticas

As óticas vencedoras recebem um selo de excelência, que funciona como uma reforço e garantia para o mercado da qualidade de serviços e das boas práticas.



Comunicação

As óticas vencedoras têm direito a um página de publicidade no Jornal de Negócios, uma coluna de publicidade no Correio da Manhã e 1 página de conteúdos patrocinados no Jornal de Negócios.



Inscrição

Inscrições abertas até dia 15 de Dezembro

Só serão aceites inscrições feitas através do formulário acima totalmente preenchido. A candidatura tem um custo de 100 euros, a que acresce o IVA.



Regulamento

Os Prémios

O "Prémio Essilor Excelência da Ótica" é composto por sete prémios.



4 quatro categorias

Melhor Atendimento

Melhor Atração de Clientes

Melhor Comunicação / Informação de Saúde Visual

Melhor Impacto Social.



Grande Prémio "Ótica do Ano"

O vencedor será a Ótica com a melhor classificação global média nas quatro categorias.



Prémios de Honra

Prémio Carreira

Prémio Inovação/Investigação

Estes dois prémios são da total responsabilidade do júri

O sexteto do júri

É muito importante o reconhecimento do trabalho de qualidade que os empresários da ótica desempenham diariamente, não só a nível empresarial e comercial, mas também na área de prestação de cuidados primários da saúde da visão. É para a ANO um imenso orgulho que as óticas e os empresários que representamos sejam reconhecidos com o Prémio Essilor Excelência da Ótica e que seja o primeiro de muitos eventos dedicados não só à premiação mas também à promoção do setor da ótica em Portugal.Um dos principais desafios é, sem dúvida, a diferenciação seja de produtos, serviços ou até mesmo dos profissionais. A Associação Nacional dos Óticos (ANO) defende essa diferenciação, sempre sustentada na qualidade e inovação, na criação de valor para todo o setor da Ótica, respeitando, claro, o nosso regulamento interno - forma inequívoca para a credibilização de todo o mercado.Outro grande desafio atual é a promoção dos cuidados primários da saúde da visão. Os profissionais das óticas associadas da ANO são, muitas vezes, o primeiro contacto que a população portuguesa tem no acesso aos cuidados visuais, daí que seja cada vez mais desafiante disponibilizar a uma população, cada vez mais informada, um serviço rigoroso e de qualidade nas nossas óticas.A falta de regulamentação para a abertura de espaços comerciais no setor da ótica, em Portugal, pode prejudicar evolutivamente não só o negócio como também a qualidade de serviço. A proliferação de espaços de ótica em hipermercados e/ou parafarmácias nos últimos anos veio, na nossa opinião, baixar a notoriedade das marcas já instaladas e do valor do mercado em si. No entanto, as óticas associadas da ANO têm resistido à tendência desse segmento do mercado e valorizado cada vez mais o serviço especializado, de qualidade e de proximidade que oferecem aos consumidores.O nosso mercado ainda é, tendencialmente, um negócio familiar, que passa de geração em geração. Porém, há uma tendência que temos vindo a observar e que muito nos agrada que a existência de uma maior profissionalização e especialização empresarial por parte das gerações mais novas. Hoje em dia, além de especialistas em serviços de ótica e de cuidados da visão, os empresários da ótica são, hoje em dia, grandes gestores com altos conhecimentos em todas as áreas de atuação deste negócio."O Prémio Essilor Excelência na Ótica prevê a realização de uma avaliação bastante detalhada da experiência do cliente", diz, (na foto ao lado) diretor-geral da Intercampus. Esta empresa tem a responsabilidade de através da metodologia do cliente mistério fazer a avaliação de todas as óticas a concurso. Como refere António Salvador, as métricas utilizadas passam pela avaliação da montra e interior da loja, o acolhimento e atendimento ao cliente, a capacidade de venda e a satisfação global: Avaliação qualitativa de toda a experiência do cliente, incluindo a perceção da adequação da solução proposta face às necessidades do cliente.O cliente mistério é uma metodologia que consiste na utilização de avaliadores não identificados. Na prática, são clientes normais que passam por um processo de recrutamento, seleção e formação, de forma a serem capazes de avaliar um determinado serviço, consoante parâmetros previamente definidos.O exemplo mais famoso de cliente mistério, numa vertente mais especializada, é a avaliação do Guia Michelin, que atribui estrelas a restaurantes.A principal vantagem da metodologia é o anonimato durante a recolha da informação. O cliente mistério regista a resposta tal como ela seria obtida por um cliente normal, com mínimo enviesamento face às experiências reais dos clientes.Por outro lado, quando são realizadas auditorias, a própria presença dos auditores tem impacto na forma como os colaboradores realizam o atendimento.Participar nesta iniciativa permitirá o acesso a um relatório detalhado sobre a experiência do cliente em loja. Adicionalmente, cada ótica poderá comparar o seu desempenho com os seus concorrentes de forma global (ou seja, não será partilhada a identificação das óticas).Começou por estudar música clássica, a que se seguiu o jazz e o contrabaixo. Ensinou contrabaixo na escola do Hot Club de Lisboa, fundou a Escola de Jazz do Porto. Em 1994 lançou o álbum "Viagens", a que se seguiram "Longe", "Contramão" e "Espiritual", tornando-se uma estrela da música portuguesa.Em Junho de 2019, tornou-se presidente da Associação Nacional dos Óticos (ANO), onde esteve como diretor e tesoureiro entre 2002 e 2015. Optometrista diplomado pela Escola Portuguesa de Ótica Ocular, é sócio-gerente da empresa Olhos nos Olhos - Ótica de Telheiras.É professora auxiliar na Católica Lisbon School of Business & Economics e coordenadora de programas de Formação de Executivos nas áreas de marketing, gestão comercial e farmacêutica. Licenciou-se Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Coimbra, fez um MBA pela Católica e doutorou-se em Gestão.Fundador da CMTV, onde apresenta o CM Jornal, Chefe de Redação e Coordenador do Programa Investigação CM. Coordenador da Pós-graduação em Jornalismo Televisivo da CMTV em parceria com a Universidade Autónoma de Lisboa.Professor Auxiliar da Universidade do Minho, é licenciada em Física Aplicada- Ramo Ótica e doutorada em Ciências na Universidade do Minho. É membro do Centro de Física da Universidade de Minho e do Programa de Doutoramento em Optometria e Ciências da Visão.Licenciado em Ciências da Comunicação na Universidade do Minho. Em 1999 foi para uma empresa espanhola editora de revistas especializadas que veio para Portugal. Em 2005 criou a Editora CódigoPro que publica, entre outras, a revista ÓpticaPro.