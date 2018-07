Nuno Lapa e Inês Matos recebem o prémio com Marta Lima Basto, do júri. Inês Gomes Lourenço

"Em Março último iniciámos a linha de investigação do RObUST que corresponde à produção de materiais de carbono nanoporosos e a sua aplicação no tratamento fotocatalítico de águas residuais contendo corantes usados na indústria têxtil. Os resultados obtidos, até ao momento, são muito promissores, uma vez que conseguimos a degradação de alguns corantes de modo semelhante a um material de carbono nanoporoso que se encontra disponível no mercado", conta Nuno Lapa.É uma parceria entre o LAQV-Requimte, Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT-UNL), com quatro investigadores, e o CESAM da Universidade de Aveiro (UA), com dois investigadores.Os próximos passos do consórcio são continuar a executar o plano de trabalho, procurar financiamento adicional, através de concursos competitivos nacionais e parceiros industriais, e encontrar parceiros privilegiados em empresas de carvão activado, sector químico da refinação, tintas, resinas e solventes.A intensidade de investigação e desenvolvimento de novos materiais e produtos de projectos como o RObUST implicam que ainda não se tenha perspectiva sobre os teses de mercado dos materiais. Contudo, reforça Nuno Lapa, "pretendemos que o RObUST culmine com a disponibilização de materiais e produtos que a indústria possa testar no mercado".