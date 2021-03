S. Farming: Modelo inovador na criação animal

Jovens Agricultores - Vencedor

As empresas S David André Silva e Maria Gil Silva constituíram o Grupo S que divide a sua atividade em um grupo de empresas dedicadas ao setor agroalimentar. S. Farming voltada para a produção animal sustentável e diferenciada e S. Foods voltada para a comercialização de produtos alimentícios de alto valor agregado no setor de carnes.

A S. Farming, de Maria Gil Silva e David André Silva, criou um modelo B2B (business to business) que se baseia na criação de animais que pertencem a empresas escoadoras do produto final através de parcerias com proprietários de terras de montado no Alentejo. Como explica Maria Gil Silva, é um modo de reduzir "o risco da operação através de ausência de investimento em instalações e custos fixos associados à atividade".Para o futuro estão traçados três objetivos. De acordo com Maria Gil Silva, o primeiro passa por ser mais eficiente na produção animal através da redução de custos e da aposta na saúde dos animais. Em segundo lugar, alavancar o modelo de negócio encontrando mais proprietários de terras para fazer parcerias com a S. Farming. No terceiro vetor, a longo prazo, a S. Farming pretende encontrar clientes e parceiros novos para replicar o modelo de negócio atual "mantendo sempre os pressupostos de produção mas para outras espécies como bovinos e ovinos", disse Maria Gil Silva.Como sublinha David André Silva, os desafios da S. Farming passam por "conseguirmos escalar o nosso negócio, ou seja, efetuar colaborações com diferentes agricultores tanto na região do Alentejo como no Centro e Norte do país para conseguirmos ter mais parcerias para conseguir explorar mais animais".