Simplex imobiliário para acabar com o excesso de burocracia

PRR: Agilizar a administração pública "Sabemos qual é o caminho que devemos seguir, os pilares da economia estão todos no documento, as estratégias e as medidas. A grande dificuldade que vamos ter enquanto economia, e tanto os setores público como o privado, vai ser não em saber como fazer mas em implementar esse Plano de Recuperação e Resiliência", afirma Paulo Castro, CEO do Castro Group.



Na sua opinião, "a palavra de ordem será agilidade". Considera que por isso é fundamental tornar a administração pública mais ágil porque sem isso "vamos perder uma oportunidade e certamente não queremos ser dos últimos países da União Europeia a entrar numa rota de recuperação. A chave do sucesso de implementação do PRR é a agilidade do setor público".



A intervenção teria de ser feita a três níveis. Ao nível dos processos, a palavra de ordem é desburocratização, "desligar o complicómetro". Em termos de sistemas, porque os processos são apoiados por sistemas "que se querem modernos, digitais e preparados para poder apoiar os processos". Quanto às pessoas, "é preciso uma renovação de pessoas e o Estado deve agir como o setor privado e portanto deve ir ao mercado captar pessoas com competências, especializadas, talento. Na agilidade do setor público poderá estar o segredo do processo de implementação do PRR", insistiu Paulo Castro.

"Estamos ligados apenas ao mercado imobiliário com promoção imobiliária, construção e gestão de ativos imobiliários e a nossa área de atuação é a nível nacional. Estamos a desenvolver projetos e processos de licenciamento e obras em diversos municípios de Norte a Sul de Portugal", afirma Paulo Castro, CEO do Castro Group, um grupo familiar originário de Braga, e que tem mais de 50 anos de história na construção e imobiliário.Em Matosinhos, têm concentrado o grosso do investimento imobiliário. Foram atraídos não só pelas condições naturais, as infraestruturas, a localização geográfica que é favorável ao investimento imobiliário, mas também porque a Câmara Municipal de Matosinhos nos "deu acompanhamento, encontrámos dinâmica e, sobretudo, uma capacidade de concretização, com uma equipa municipal perfeitamente alinhada com o executivo e ao longo dos anos fomos cimentando um capital de confiança que na hora de decidir um investimento é muito importante", diz Paulo Castro.Este gestor salientou que muitas vezes quando se pensa no apoio a um setor económico se imaginam dinheiro, incentivos. "Ao mercado imobiliário não precisa de chegar nada disso. Se pensarmos num Simplex imobiliário resolvemos muitas das problemáticas do setor", garante Paulo Castro."Não é normal que num projeto ou num conceito, que do desenvolvimento à construção demore alguns anos, o processo de licenciamento dure mais do que a construção. Alguma coisa está à partida errada." Acrescenta que "é obrigatório que se passe a acarinhar este investimento e que se faça alguma coisa em relação à morosidade e complexidade destes processos de licenciamento, que é uma coisa transversal a todo o país".Para tornar o processo de licenciamento mais líquido e com menos estrangulamentos, Paulo Castro defende que uma das soluções poderia ser "privatizar parte do processo, outro dos caminhos é a renovação e o talento dentro do que são os quadros da administração pública". Por outro lado, considera que "há uma grande parte, que não sou capaz de quantificar, dos processos e dos projetos analisados pelas câmaras que depois não são desenvolvidos e construídos, e acabam por entupir os canais próprios de licenciamento".Nesta questão do licenciamento Carlos Góis sugeriu que o procedimento "poderia ser ao contrário, como acontece em alguns países. O que é importante e o que as câmaras e as entidades competentes têm de assegurar é que o que seja edificado seja o permitido".Na sua opinião, a partir do momento que há um PIP (Pedido de Informação Prévia) de construção ou uma autorização para construir, a seguir é preciso que as pessoas sigam as regras, porque as regras estão bem definidas e todos os projetistas e arquitetos as conhecem, e assim se poderia agilizar o processo."Há um volume de construção que é permitido, pode-se fazer determinado tipo de construção, a seguir é verificado se as regras foram cumpridas ou não. Ter processos que são analisados por 15 entidades não faz sentido, se as pessoas souberem que têm de cumprir e que podem ter penalizações. Depois nas obras interiores pode-se fazer o que se quiser sem qualquer autorização por isso não se percebe toda esta burocracia."