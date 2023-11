Talks ESG – O futuro é agora | Social

No dia 23, às 10h00, é transmitido o debate "Um país a antidepressivos. O tabu da saúde mental nas organizações", que conta com a participação de Filipa Alves Rocha, Area Leader – Occupational Health da MC, José Luís Carvalho, Diretor de Recursos Humanos da CUF, Nuno Abreu, Diretor Executivo HR Solutions da Aon Portugal e Rute Dinis de Sousa, Assessora para a Transformação e Relações Estratégicas da Nova Medical School. A moderação do debate é realizada pela jornalista do Negócios, Filipa Lino.

"A qualidade da construção em Portugal e o preço da descarbonização dos imóveis" é o tema da talk de dia 24, e conta com a participação de Nuno Fideles, Head of Sustainability da Savills, Pedro Goulart Mendes, Diretor de Marketing e Comunicação da Secil e Rita Bastos, Diretora da Saint-Gobain Solutions. A moderação é de Bárbara Silva, jornalista, do Negócios.

No dia 27 de novembro, às 10h00, é transmitida a talk "O impacto do turismo nas cidades e no bem-estar. Dois lados da mesma moeda". Participam neste debate Sérgio Guerreiro, Diretor Coordenador da Direção de Gestão de Conhecimento, Turismo de Portugal, Emídio Pinheiro, CEO da EGF, José Theotónio, CEO do Pestana Hotel Group e Nuno Piteira Lopes, Vereador da Câmara Municipal de Cascais. A moderação é de Sónia Santos Dias, jornalista e colaboradora do Negócios.

