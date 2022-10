Leia Também Transformação digital exige visão do sistema e liderança

"A transformação digital significa mudança de procedimentos e de modelos de negócio entre outras componentes numa nova via. Na Finlândia, têm-se testado novas práticas que até são inesperadas como, por exemplo, entre os estudantes e os profissionais de saúde o chat tem substituído o vídeo nas consultas", referiu Tapani Piha, assessor do Ministério da Saúde e dos Assuntos Sociais da Finlândia e do Fundo Finlandês para a Inovação - Sitra ex-diretor de Unidade da Comissão Europeia na 7.ª Conferência Investir em Saúde, uma iniciativa do Jornal de Negócios e da Janssen.Na sua opinião, o conceito de e-health passava pela digitalização dos processos, hoje o conceito de saúde digital expande o conceito de e-health para incluir os utentes através de largo alcance dos smart devices e com as suas conexões. Deu o exemplo da prescrição dos medicamentos na Finlândia, que é totalmente eletrónica. Depois da prescrição feita pelo médico, ao aconselhamento pela farmácia que é feito por chat, até à expedição dos medicamentos. "Não é rocket science, é a realidade", conclui Tapani Piha.Segundo Tapani Piha, o sucesso de um projeto de e-health está no fator humano. Disse que o sucesso destes projetos depende em 80% dos casos do fator humano, ou seja, "não estamos a falar de alta tecnologia mas de pessoas", resume. Por isso, um dos objetivos principais deve ser capacitar digitalmente os profissionais de saúde. Deu o exemplo da capacitação com competências digitais dos médicos na Finlândia, mas é aplicável a todos os profissionais de saúde, nas tecnologias como a telemedicina, exames, meios de diagnóstico.Outro programa é o MEDigi, em que uma pool de universidades juntou recursos financeiros para criar um currículo de saúde digital para médicos.Na sua comunicação, referiu também os passos que a União Europeia tem dado para a transformação da saúde e dos seus cuidados em que o digital e os dados são o futuro.A Comissão Europeia deu início ao projeto de criação de um espaço europeu de dados em saúde (European Health Sata Space). Na sua proposta refere os direitos dos pacientes a controlar os seus próprios dados, a circulação e a partilha transfronteiriça dos dados e a provisão de serviços e produtos de saúde digital e, ainda, a harmonização de regras de forma a criar-se um sistema único de hospitais e o uso secundário de dados de saúde digital.