Tendência para o omnicanal

"Em termos de aceitação de pagamentos B2C, ainda não se sentiu impacto no open banking, mas poderá vir a revolucionar este mercado e servir como uma alternativa aos pagamentos por cartão, por referência e Mbway se se conseguir desenvolver uma boa experiencia de compra para o consumidor final", refere Eduardo Barreto, diretor-geral do Hipay. Considera que o seu efeito só se deverá sentir no final de 2020.



Eduardo Barreto observa que há "uma tendência forte para a "omnicanalização" dos pagamentos". Para responder a esta necessidade, a HiPay será a primeira empresa em Portugal a oferecer uma plataforma de pagamentos verdadeiramente omnicanal. "Iremos proporcionar a possibilidade de aceitar pagamentos não só online, mobile e tablet mas também através de vários tipos de TPAs.



Será possível a tokenização de um cartão através dum TPA, para depois oferecer funcionalidades adicionais aos comerciantes como a devolução online de produtos comprados em loja ou vice-versa, o reconhecimento de clientes habituais e a aplicação de "frictionless one click payments", enumera Eduardo Barreto.



As principais dificuldades em Portugal na área dos pagamentos "são mais culturais do que tecnológicas porque os comerciantes portugueses têm soluções de pagamentos digitais iguais ou superiores a dos seus concorrentes estrangeiros", analisa Eduardo Barreto, mas muitos portugueses ainda preferem usar dinheiro ou cheque porque não confiam nos pagamentos digitais e muitos comerciantes só aceitam trabalhar com dinheiro, "provavelmente para fugir ao fisco".