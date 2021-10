Transformação Digital em prol da sustentabilidade;

O Digital e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável;

Exemplos de utilização de tecnologias digitais para reduzir o impacto negativo no planeta e sociedade

Como incorporar sustentabilidade nos processos de negócios e nos sistemas de TI

Os tópicos a debate serão:

O debate será transmitido no dia 14 de outubro, às 21h00, no Site e Facebook do Jornal de Negócios e as conclusões publicadas num suplemento dedicado.





Saiba mais em sustentabilidade.negocios.pt/talks





PROGRAMA

21h00 BOAS-VINDAS

Diana Ramos, Diretora, Jornal de Negócios

21h05 ABERTURA INSTITUCIONAL

André de Aragão Azevedo, Secretário de Estado para a Transição Digital

21h15 PAINEL DE DEBATE | Transformação Digital em Sustentabilidade – Compreender o presente, preparar o futuro

Luísa Ribeiro Lopes, Presidente .PT

Vanda Jesus, Diretora-Executiva, Portugal Digital

Pedro Pereira, Director, Climate Action and Sustainability, SAP EMEA South

Moderação: Diana Ramos, Diretora, Jornal de Negócios