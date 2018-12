Filipe Milheiro, director de empresas Norte do Santander explicou as ofertas do banco para a formação dos empresários. Luís Vieira

Oferece um mini MBA com a Porto Business School para os empresários que precisam de conhecimento de tecnologia, de formação e mais competências, ao nível da liderança, e para enfrentar os desafios do crescimento. Filipe Milheiro

Braga é uma das "cidades mais atractivas para a captação de talento especializado e um dos principais pólos de desenvolvimento tecnológico em Portugal", considerou Filipe Milheiro, director de empresas Norte do Santander."Há um conjunto de grandes desafios em Braga e na sua região, e se a formação e a qualificação afectam as grandes empresas e as mais tecnológicas também atingem as micro, pequenas e médias empresas", referiu Filipe Milheiro.O Santander tem como finalidade apoiar financeiramente as empresas e com o propósito de ser uma referência no que é o apoio ao crescimento das empresas. É este o objectivo tanto das linhas de financeiras de curto prazo, como as linhas de investimento.Destacou o crescimento do negócio do Santander na área das empresas nomeadamente nas linhas PME, Capitalizar, PME investe e PME crescimento, o que "permitiu que o Santander lidere em termos de quota de mercado", com uma carteira de 41 mil milhões de euros em 2017. Mas não deixou de referir as potencialidades de Braga como um bom mercado para o Santander no financiamento de infra-estruturas e de reabilitação urbana.Como Filipe Milheiro assinalou, o banco tem, e é um aspecto do Santander e do projecto Santander Advance Empresas, ofertas no mercado com uma dimensão não financeira.Nesta linha aberta para as empresas, o banco oferece uma bolsa para estagiários que são colocados nas empresas durante algum tempo mas sem qualquer custo para estas. "Os custos são suportados pelo banco", sublinha Filipe Milheiro. "É uma oferta que está no site e as empresas podem identificar perfis de que estejam a precisar e que se poderiam ajustar as necessidades das empresas".Ainda na formação o Banco tem ao dispor das empresas um conjunto de formações e de cursos "credíveis e ajustados às realidades e às expectativas que os empresários que nos colocam". É uma parceria entre o Santander e as universidades, os politécnicos, e estão disponíveis de forma gratuita.Filipe Milheiro sublinhou ainda a importância, do que internamente chamam como mini-MBA, e que resulta de uma parceria com a Porto Business School, em que os empresários, os directores financeiros, os quadros médios e superiores podem aceder e que é uma formação muito adequado à realidade portuguesa."Empresários que precisam de conhecimentos de tecnologia, de mais formação e mais competências, ao nível da liderança, que precisem de mais formação para enfrentar os novos desafios do crescimento", referiu Filipe Milheiro.Acrescentou que "os empresários que os frequentaram têm dado um feedback muito positivo e que, para além dos conhecimentos que levam dessas formações, permite-lhes fazer net-working, que pode gerar mais negócios e mais parceiros".Filipe Milheiro sublinhou que o conjunto de Conversa Soltas têm chamado a atenção para ecossistemas de grande relevância para o país e que representam o motor da economia real de cada uma dessas regiões. Esta dinâmica simboliza a dinâmica que o Santander pretende "exponenciar junto do tecido empresarial".