Um tesouro para aproveitar: a reciclagem de madeira

O potencial de reciclagem da madeira não está a ser aproveitado. Ana Trigo Morais

CEO da Sociedade Ponto Verde

"A floresta está muito próxima da cadeia de valor na qual a Sociedade Ponto Verde trabalha, a do grande consumo, que é altamente dependente da floresta. "Isto porque é a fonte de recursos como o papel que irá dar base à embalagem que está a suportar o consumo", explicou a CEO da Sociedade Ponto Verde (SPV), Ana Trigo Morais. Na sua opinião, "a madeira tem um potencial de reciclagem muito grande que não está a ser aproveitado. Não temos muita madeira nas embalagens, há nas caixas de vinho, de fruta, mas há potencial para recolher madeira para ser reciclada". Referiu ainda que: "A indústria pergunta-nos se a SPV não consegue entregar madeira para o mobiliário, chão e pavimentos, há carência de matérias-primas".O futuro sustentável passa "pela capacidade de diminuir a extração de recursos naturais através dos processos de reciclagem e dos recicláveis de papel e outros materiais. Estaremos a aumentar a capacidade de circularizar os recursos, de ter matérias-primas secundárias que poupam os recursos naturais.""É fundamental para todos termos um ganho e uma cadeia de valor que funcione em interligação e interoperabilidade porque o resultado final constrói-se a partir da forma como estamos a extrair, por exemplo, a matéria-prima da floresta ou como estamos a poupar a floresta porque construímos uma solução", assinalou Ana Trigo de Morais.Para a CEO da Sociedade Ponto Verde, atualmente cruzam-se questões como "um mundo que hoje está muito aflito com as matérias-primas" e os problemas que roteiros para a neutralidade carbónica colocam e que são como se "vai compensar o carbono que se emite porque a atividade que temos não é neutra em termos do impacto carbónico". Na sua opinião, "a madeira tem um potencial de reciclagem muito grande que não está a ser aproveitado. Não temos muita madeira nas embalagens, há nas caixas de vinho, de fruta, mas há potencial para recolher madeira para ser reciclada".Na reciclagem de cartão de embalagem, Portugal tem uma taxa na ordem dos 80%, "mas há muito potencial para aproveitar em outras áreas, e temos pouco tempo para atingir as metas de reciclagem dos 5 milhões de resíduos urbanos que produzimos em Portugal, em que 24% são embalagens", afirmou Ana Trigo de Morais.Defende que se devia desafiar os cidadãos a "serem mais amigos da floresta" e a amplificar uma rede de ecocentros onde as famílias pudessem colocar os móveis que já não utilizam, os resíduos de uma obra."Gostava de construir uma rede de ecocentros para a sensibilização ambiental, a recolha de resíduos para reciclar, e que tivesse pequenos laboratórios experimentais e de reparação, porque a reutilização também é importante na hierarquia da gestão de resíduos", concluiu.