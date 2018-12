Uma máquina de fazer empresas

14

Países

Foi a origem das candidaturas ao último programa de aceleração da Start-Up Braga.





28,5

Milhões de euros

Montante de investimento privado angariado para financiamento de empresas.

Construir estas intersecções de conhecimento e ajudar as várias partes a capitalizar o conhecimento e o talento em produtos, empresas ou na transformação digital das empresas que já existem é a nossa missão.



Queremos ajudar a que o conhecimento produzido na universidade se traduza em valor económico e em empresas.



Há mais estrangeiros à procura das competências críticas na área das tecnologias, do que de empresas portuguesas. Mais rapidamente estamos a conseguir uma visibilidade externa do que na própria região. Alexandre Mendes

director da Start-Up Braga

Depois têm "uma relação íntima com a Universidade do Minho", como diz Alexandre Mendes. Muitas das startups nasceram nos bancos da universidade. Mais uma vez "queremos ajudar a que o conhecimento produzido na universidade se traduza em valor económico e em empresas".Mas a Startup Braga, que existe há quatro anos, já passou para além dos limites da cidade e do concelho. Neste período ajudaram a criar 123 startups, apoiando nas várias fases desde a angariação de investimento, tendo recolhido investimento privado de 28,5 milhões de euros para as startups. "Estas startups não vão só a pitchs e a eventos, contratam e pagam a pessoas, impostos, têm problemas de espaço, contratam bancos, precisam de crescer", refere Alexandre Mendes."No nosso último programa de aceleração tivemos candidaturas de 14 países diferentes, trabalhamos com startups de cinco países diferentes e os perfis de empreendedores que nos procuram já não são miúdos sem uma oferta de trabalho, são cada vez mais executivos com grande experiência que já fizeram uma carreira e que a dada altura decidiram dar o salto".



Faz parte da InvestBraga, que é uma empresa municipal, que tem por missão e compromisso o desenvolvimento e dinamização da economia local. "É a via verde para o investimento", explicou Alexandre Mendes. Aumenta a rapidez, é barata, e há uma pool de talento que não existe em outras cidades. "Há mais estrangeiros à procura das competências críticas na área das tecnologias, do que de empresas portuguesas. Mais rapidamente estamos a conseguir uma visibilidade externa do que na própria região".



"O talento é uma coisa que nos preocupa para manter a marca que sempre tivemos", refere Alexandre Mendes. "Mas também queremos ter impacto nas empresas já instaladas através das novas tecnologias, gestão de projectos, novas formas de relação com os clientes".



O conceito de ecossistema aplica-se a Braga, no entendimento de Alexandre Mendes, porque há uma colaboração entre os vários stakeholders, "uma partilha de agenda e de visão, que na prática em Braga é bastante leal, e que se traduz num plano estratégico de desenvolvimento".



A InvestBraga, Agência para a Dinamização Económica de Braga, costuma ouvir as 24 empresas mais importantes da cidade sobre as questões do desenvolvimento e dinamização económica.