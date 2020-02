Usar as patentes e a tecnologia contra a cópia

“Qual o nicho de mercado que deveríamos trabalhar? Pareceu-nos claro que o nicho de calçado técnico, com valor acrescentado, com I&D, com patentes, com inovação poderia ter sucesso”, recorda António Miguel Fernandes.





Esta mudança estratégica precisava de ser suportada por uma marca, por um fator diferenciador. Por isso acabou por nascer a 2wor4, que depois se transformou em ToWorkFor. O calçado técnico permite às empresas ter um produto contínuo durante muitos anos. “É interessante em termos produtivos mas é mais fácil a concorrência copiar e é mais difícil de fidelizar os clientes”, referiu Albano Miguel Fernandes.





Nessa altura trouxeram o design para o calçado técnico. O empresário explica que, entre 2005 e 2013, “tivemos muito sucesso mas depois as nossas coleções começaram a ser copiadas. Decidimos que iríamos continuar a ter moda, porque era a nossa génese, mas os nossos produtos passariam a ter tecnologia, e agora não há nenhum conceito que não tenha uma patente, uma tecnologia”.





Segunda marca

Lançaram também uma segunda marca, a Too’l para poder funcionar com mais do que um distribuidor em cada mercado. Como explica Albano Miguel Fernandes, “a Too’l existe como marca secundária e de apoio à To Work for. Em vez de vender private label para uma marca terceira, preferimos ter esta segunda marca”.





Em 2015 comprou a Aloft, uma empresa de solas, “onde temos alguma parte do apoio do desenvolvimento da empresa de calçado, esta flexibilidade do serviço e de I&D, é que nos permite ter boas soluções no mercado e mais competitivas, que a verticalização permitiu”.





A To Work for cresceu em 2019 mais de 30% em vendas, 60% do volume de vendas da empresa é de marca própria, e 40% do private label. Exportam para mais de 60 mercados, 85% do volume de negócios é exportação. “O private label que fazemos não é a pura reprodução de um modelo que nos é dado por cliente ao menor custo possível. Temos conceitos que criamos e propomos aos clientes, que muitas vezes são bem maiores do que nós, que têm as suas marcas e que nunca venderão as nossas marcas. ”, sublinha o empresário.





Clientes fiéis

Esta forma de trabalhar torna o crescimento mais lento, mas é mais sustentado. “Os nossos clientes têm sido fiéis e não me lembro de ter perdido um cliente, somos o parceiro preferencial e estão sempre à espera de qual é o conceito que se segue. É um desafio grande para os recursos humanos, é uma das apostas e das nossas dificuldades, temos de estar constantemente a investigar e a inovar, a ver onde é que está uma patente que podemos adquirir, alugar”.