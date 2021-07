Vamos lá, Portugal!: Webtalk Saúde| Que futuro? Reveja na íntegra

Luís Goes Pinheiro, Presidente do Conselho de Administração dos SPMS, Isabel Vaz, Presidente da Comissão Executiva do Grupo Luz Saúde, Óscar Gaspar, Presidente da APHP e Paulo Barradas Rebelo, Presidente do Grupo Bluepharma dão continuidade esta quinta-feira, 15 de julho, ao ciclo de webtalks Vamos lá, Portugal! para debater o tema Saúde | Que futuro? Esta iniciativa assenta em pilares-chave do PRR, designadamente: Digitalização, Saúde, Competências e Trabalho, Reindustrialização, Agricultura e Floresta, Educação, Inovação, Habitação e Planeamento Territorial.



Vamos lá marcar a agenda nacional e informar os decisores.