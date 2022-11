Vencedores do Portugal Inspirador

.

Agricultura / Grandes Empresas

Vencedor Casa Santos Lima



A Casa Santos Lima é uma empresa familiar que se dedica à produção, engarrafamento e comercialização de vinhos portugueses. Produz vinhos de cinco regiões diferentes. A empresa exporta cerca de 90% da sua produção total para mais de 50 países nos cinco continentes. As principais instalações da empresa estão situadas na Quinta da Boavista em Alenquer, que está há cinco gerações na família Santos Lima.





Menção Honrosa Novarroz



A Novarroz é uma empresa familiar portuguesa, fundada em 1979, mas cujo negócio de arroz da família começa durante a década de 60 num pequeno moinho de água, na margem do rio Ul. Com instalações em Adães, hoje a Novarroz é um dos principais produtores de arroz da Europa tanto em volume de produção como na qualidade do processo de fabrico.





Menção Honrosa Sovena



A Sovena figura como uma das empresas líderes mundiais no setor do azeite, com marcas como Oliveira da Serra e Andorinha. Marca ainda presença nos óleos vegetais, com a Fula, Vêgê e Frigi. Recentemente adquiriu a portuguesa Centazzi na área da alimentação sustentável. Tem operações diretas em 10 países e exporta para mais de 70 países.





PME

Vencedor Olivomundo



Em 2015, foi inaugurado no Baixo Alentejo um dos maiores e mais sofisticados lagares de azeite do mundo, o da Olivomundo. Criada por José Manuel Gonçalves, em 2004, com um primeiro olival de 110 hectares na Herdade dos Falcões, seguiram-se várias aquisições de outras propriedades contíguas, além de propriedades arrendadas.

Menção Honrosa Vinoquel



A família Quevedo produz vinho do Porto há mais de cinco gerações, mas a atual empresa só foi fundada em 1993 quando passou a explorar a marca de vinhos do Porto e do Douro, Quevedo. Com adega e 100 hectares de vinha, mais 25 hectares de olival biológico, hoje é a quinta geração, Cláudia e Óscar Quevedo (Jr.), a liderar uma agricultura mais biológica nas quintas da Trovisca, da Nossa Senhora do Rosário, da Valeira, da Alegria e do Vale d’Agodinho.

Menção Honrosa Colossus Plants

A empresa foi constituída em 28 de março de 2012, tem a sua sede no concelho de Odemira.







Personalidade



Vencedor Diogo Amorim, da padaria Gleba



Estudou na Suíça e trabalhou em vários restaurantes de alta-cozinha. Em 2016, aos 21 anos, abriu a padaria Gleba, em Alcântara, Lisboa. Em 2018, iniciou a construção de uma nova fábrica em Alcântara, que aumentou oito vezes a capacidade de produção, e foi inaugurada em junho de 2020. Hoje tem lojas oito lojas físicas, uma loja online e delivery.





. Inovação, Tecnologia e Indústria / Grandes Empresas





Vencedor S. Roque – Máquinas e Tecnologias Laser



Fundada em 1983, a ROQ é uma empresa industrial, verticalmente integrada, que desenvolve a sua atividade desde a conceção, o fabrico e a comercialização de máquinas para estamparia têxtil, impressão digital, secagem, dobragem e embalagem. Exporta 85% para 80 países em todos os continentes, e tem instalações em Portugal, nos Estados Unidos e no Brasil.

Menção Honrosa Ria Stone – Fábrica de Louça de Mesa em Grés



A Ria Stone é uma unidade industrial situada em Ílhavo, pertencente ao Grupo Visabeira, a Ria Stone iniciou a laboração em 2014 e, em 2019, a Ria Stone expandiu a sua capacidade instalada para 50 milhões de peças de louça em grés, sendo que 99% da produção se destina à exportação para o mercado europeu.





PME

Vencedor Bysteel FS



A bysteel é uma empresa especializada na conceção/projeto, produção e montagem de soluções integradas de sistemas de fachadas e estruturas metálicas e atua em Portugal, França, Reino Unido, República do Congo e Angola, além de efetuar exportações para todo o mundo. Faz parte do Grupo dst.

Menção Honrosa Picadvanced

Foi fundada em 2014 e tem-se focado no desenvolvimento de circuitos optoeletrónicos para um novo padrão de rede de telecomunicações e soluções inovadoras para o mercado de Redes Óticas Passivas. Permitiu a resolução de muitos problemas complexos através da ótica, desde o design e desenvolvimento até ao encapsulamento e testagem que são usados nas indústrias de eletrotecnologia, telecomunicações e biomedicina.





Personalidade

Vencedor José Teixeira, presidente CA do Grupo dst



Licenciado em Engenharia Civil pela Universidade do Minho, é CEO do Grupo dst, que lidera há mais de três décadas. O grupo tem como principais áreas de negócio a engenharia e construção, ambiente e água, energias renováveis, telecomunicações e ventures. É conhecido pela marca cultural que imprimiu ao seu grupo construtor através da literatura, das artes e da filosofia. "As literacias técnicas não chegam, é preciso abertura de espírito que só as humanidades dão".

.

Sustentabilidade e Economia Social / Sustentabilidade | Grandes Empresas

Vencedor EDIA



Sediada em Beja, a EDIA foi criada em 1995 para conceber, executar, construir e explorar o Alqueva, assente no recurso "Água" e no aumento da produção e rentabilização dos investimentos nas infraestruturas criadas. A sua área de intervenção atinge 20 concelhos dos distritos de Beja, Évora, Portalegre e Setúbal.

Menção Honrosa Casais



A Casais atua há mais de 60 anos no setor da engenharia e? construção, e está presente nos setores das especialidades e? indústria bem como promoção e gestão de ativos. Conta com a administração e gestão dos membros da 2.ª e da 3.ª geração da família. O processo de internacionalização da Casais começou em 1994, e atualmente representa mais de 80% do volume de negócios global e está em 17 mercados.





Menção Honrosa Indaqua



Fundada em 1994, faz a gestão de sistemas de abastecimento de água para consumo humano e de saneamento de águas residuais, servindo mais de 600 mil pessoas em Santa Maria da Feira, Matosinhos, Oliveira de Azeméis, Santo Tirso/Trofa, São João da Madeira e Vila do Conde e tem uma empresa em Angola e a subsidiária Aqualevel.

Menção Honrosa Too Good To Go



A Too Good To Go foi aplicação que nasceu em 2016, na Dinamarca, com o propósito de reduzir o desperdício alimentar que, todos os anos, chega aos 89 milhões de toneladas na União Europeia. Chegou a Portugal no final de outubro de 2019. Em fevereiro de 2022, já mais de um milhão de portugueses tinham aderido à aplicação.





PME - Projetos de Sustentabilidade

Vencedor - Zero – Associação Sistema Terrestre Sustentável



A Zero nasceu em finais de 2015 a partir do interesse comum de cerca de uma centena de pessoas pela concretização do desenvolvimento sustentável em Portugal e intervir na sociedade portuguesa através de uma participação proativa na defesa dos valores da sustentabilidade.





Personalidade

Vencedor Helena Freitas



É professora catedrática na área da biodiversidade e ecologia no Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Nesta universidade, desempenhou o cargo de vice-reitora, entre 2011 e 2015. Presidiu à Liga para a Proteção da Natureza, de 1999 a 2002, e dirigiu o Jardim Botânico da Universidade de Coimbra de 2004 a 2012. Em janeiro de 2022, tornou-se diretora do Parque de Serralves, onde já era a coordenadora geral da equipa diretiva do Parque de Serralves desde agosto de 2020.

.

Economia Social / Grandes Empresas

Vencedor Delta



A Delta Cafés é uma obra de Manuel Rui Azinhais Nabeiro, iniciada em 1961 a partir de Campo Maior. Tem como filosofia de gestão de Rui Nabeiro: Uma Marca de Rosto Humano com um relacionamento comercial na base de "Um Cliente um Amigo". Dedica uma particular atenção às questões da sustentabilidade económica, social e ambiental. Criou o Coração Delta com o objetivo de desenvolver projetos nas comunidades de voluntariado e de apoio social.





PME - Projetos de Economia Social

Vencedor Programa editorial da Fundação Francisco Manuel dos Santos



A FFMS nasceu em 2009, fundada por Alexandre Soares dos Santos e família, para estudar os grandes problemas nacionais e levá-los ao conhecimento da sociedade. Já fez 76 estudos das mais diversas temáticas, e que se acrescentam ainda as edições de livros, com as coleções de Ensaios e Retratos.

Menção Honrosa Programa ColorAdd nas escolas, ColorAdd Social



Fundada em 2014 com o objetivo de promover a consciencialização sobre a temática do daltonismo e difundir, com foco no ensino, e na utilização do código ColorAdd. Tem realizado projetos em Portugal, Moçambique e Índia.





Personalidade

Vencedor Paulo Magalhães





É licenciado em Direito pela Universidade Católica do Porto, pós-graduado em Direito Ambiental pela Universidade de Coimbra, doutorado. Licenciado em Ecologia Humana pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Atualmente é jurista e investigador do CIJE – Centro de Investigação Jurídico-Económica, da Universidade do Porto e responsável pelo projeto "Clima Estável como Património Comum da Humanidade".





. Turismo e serviços / Sustentabilidade | Grandes Empresas





Vencedor Vila Galé



O grupo Vila Galé é um dos principais grupos hoteleiros portugueses. É atualmente responsável pela gestão de 37 unidades hoteleiras, 27 em Portugal e 10 no Brasil. Tem ainda a Santa Vitória, empresa criada em 2002 e ligada à produção e comercialização de vinhos e azeites alentejanos.

Menção Honrosa Primefood



A Primefood exerce a sua atividade na restauração e alimentação desde 1998 pertence ao Grupo Carlos Móia. Tem marcas próprias como Confeitaria Nacional, Fábrica da Nata, Pastelaria Versailles, Padaria Lisboa, La Parrilla, My Bystro, Mulligan’s, La Rotisserie e Travellers Rest, mas também parcerias internacionais no seu portefólio de marcas.



PME

Vencedor Sublime Comporta Beach Club



O Hotel Sublime Comporta é um boutique hotel de 5 estrelas no Alentejo e está numa propriedade com 17 hectares. Conta com 23 quartos e suites, e 22 vilas de dois a cinco quartos. Cada vila tem uma piscina privativa, uma lareira e zonas exteriores extensas.

Menção Honrosa The Best 3 C





Personalidade

Vencedor Margarida Almeida, Amazing – Gestão de Hotéis



Licenciada em Direito, começou a sua carreira no Banco de Fomento Exterior seguiu-se a Petrogal, hoje Galp Energia, e o escritório de advogados de Augusto Ferreira do Amaral. Em 2001, passou a liderar a parte legal da Imocom, grupo de que se tornou administradora em 2005. Em 2012, Margarida Almeida fundou a Amazing e o seu foco inicial era ‘salvar’ hotéis que estavam em processo de insolvência. Presta serviços de gestão e consultoria na área da gestão imobiliária e turística.