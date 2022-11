Pedro Castro e Almeida: “Queremos dar a tónica do crescimento económico”

Leia Também As sete lições da montanha

Queremos reconhecer pessoas, empresas, e é muito mais do que um ponto de chegada hoje, é um ponto de partida para todos nós, porque podemos fazer a diferença no futuro. Pedro Castro e Almeida

CEO do Santander Portugal

Portugal e o Kilimanjaro Há cerca de um mês, Pedro Castro e Almeida, presidente executivo, Miguel Belo de Carvalho e Lourenço Vieira de Campos, administradores do Santander Portugal, integraram um grupo de 26 pessoas que subiram ao topo do Kilimanjaro.



"Subimos todos com um propósito comum, de nos ultrapassarmos a nós próprios, não de ultrapassar as outras pessoas. Foi este o propósito a que nos dedicámos ao longo de uma semana, para subir e atingir uma montanha com um grau de dificuldade bastante elevado, com quase 6 mil metros. Parece impossível de subir, mas que se sobe quando se tem o propósito", garante Pedro Castro e Almeida.



O presidente executivo do Santander faz o paralelo entre subir o Kilimanjaro e o crescimento da economia portuguesa. O ponto de partida "é aceitar este desafio e prepará-lo bem. Depois a execução "custa, custa muito, é muito mais confortável ficar na base, porque à medida que vamos subindo custa cada vez mais sobretudo quando falta o ar na última fase sem dúvida, mas é a opção que Portugal pode fazer. Temos a responsabilidade de inspirar as pessoas que trabalham nas empresas, na comunidade à nossa volta e é isso que nós sentimos…", refere Pedro Castro e Almeida.



A comissão executiva do Santander Portugal faz uma a duas vezes reuniões de dois dias nas várias regiões do país para visitar os balcões, estar com os colaboradores e contactar com empresas para compreender as dinâmicas regionais. Nestas incursões, Pedro Castro e Almeida, CEO do Santander Portugal, apercebeu-se da "enorme incongruência entre o país vivemos e que aparece nas notícias, um país de nuvens negras nos bons e nos maus momentos e nos momentos de incerteza e, depois, quando vamos ao terreno e visitamos estas empresas vemos um país cheio de sol, e que é completamente diferente". Foi assim que nasceu a ideia de lançar a iniciativa Portugal Inspirador.Para Pedro Castro e Almeida, as últimas duas décadas de Portugal são marcadas por taxas de crescimento baixas e até de alguma estagnação e para o CEO do Santander Portugal "a sociedade civil parece que se sente confortável neste estado", até porque não é apenas uma questão de governos. Mas há ilhas que parecem oferecer outros horizontes."Há uma ambição e uma procura muito grande que vemos nestas empresas, a tónica que também queremos dar para o nosso país, que é esta tónica de crescimento. O ponto do crescimento e de criação de riqueza, que é um conceito quase proibido, que é exatamente o que nos tem faltado", referiu Pedro Castro e Almeida."Falamos de pobreza, de desigualdade, talento, educação, inovação e desenvolvimento, mas só através do crescimento é que será possível resolver os problemas com que nos defrontamos todos os dias", sublinha Pedro Castro e Almeida.Por isso, "o desafio do Portugal Inspirador é perguntarmos aos portugueses e à sociedade civil se querem seguir outro caminho, subir a montanha que leva ao crescimento". Pedro Castro e Almeida acrescenta que, com a iniciativa Portugal Inspirador, "queremos reconhecer pessoas, empresas, e é muito mais do que um ponto de chegada hoje, é um ponto de partida para todos nós, porque podemos fazer a diferença no futuro".Na primeira edição do Portugal Inspirador, foram premiadas 22 empresas e instituições e cinco personalidades. Para Pedro Castro e Almeida, "cada uma das histórias deve e pode inspirar este país e a população a sair da situação atual".

Os membros do júri

As 15 personalidades da área empresarial e académica que tiveram a responsabilidade da atribuição dos galardões:



Agricultura

Gabriela Cruz, presidente da APOSOLO - Associação Portuguesa de Mobilização de Conservação do Solo

Joaquim Pedro Torres, diretor-geral da Valinveste

José Pedro Salema, presidente do conselho de administração da EDIA

Sandra Tavares da Silva, enóloga da Wine & Soul



Inovação, Tecnologia e Indústria

Carlos Oliveira, cofundador e presidente executivo da Fundação José Neves

Paulo Pereira da Silva, presidente executivo da Renova

Pedro Santa Clara, partner da Shaken not Stirred

Rodrigo Martins, diretor da CEMOP e professor da FCT da UNL



Sustentabilidade e Economia Social

Clara Raposo, presidente do ISEG

Filipe Duarte Santos, presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável

Maria do Céu Ramos, secretária-geral da Fundação Eugénio de Almeida

Pedro Norton de Matos, fundador e organizador do Greenfest e do Bluefest



Turismo e Serviços

Hélia Pereira, reitora da Universidade Europeia

Adolfo Mesquita Nunes, advogado e sócio da Gama Glória

Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal