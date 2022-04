Vencedores Prémio Floresta e Sustentabilidade

As categorias

O júri

Presidente do Júri

Diretor-geral, RAIZ - Instituto de Investigação da Floresta e Papel

Presidente, CAP

Membro da direção, LPN - Liga para a Proteção da Natureza

Diretora-geral, DGAE - Direção-Geral das Atividades Económicas

Presidente, Zero

Presidente, FCT

Assessor, Direção para os Assuntos da Energia e Ambiente, CIP

Presidente da direção, Centro Pinus

Presidente da direção, APCOR

Diretor-geral, DGEG - Direção-Geral de Energia e Geologia

Diretor de Projetos Educativos, DGE - Direção-Geral da Educação

Representante, CNA - Confederação Nacional de Agricultura







Floresta e Comunidade

Prémio - Câmara Municipal de Lousada

As árvores e as pessoas

Daniel Bessa, presidente do júri, Cláudia Coelho, da PwC, e Fernando Araújo, da CELPA, entregaram o prémio à Câmara Municipal da Lousada.

Menção honrosa - Comunidade Local dos Baldios de Carvoeiro

Artur Sá, presidente do conselho diretivo da Comunidade Local dos Baldios de Carvoeiro, recebeu a menção honrosa.

Gestão e Economia da Floresta

Vencedor - Régie Lima - Cooperativa Florestal e Social

Negócio de madeira e certificação fiscal

Menção honrosa - 2B Forest





Anabela Silva (DGAE), Paulo Fernandes (Altri) e António Redondo (CELPA) entregaram a menção honrosa a Susana Brígido.

A Escola e a Floresta

Vencedor - Externato Marista de Lisboa

Os jovens vencedores com o diretor-geral da CELPA, Francisco Gomes da Silva, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e Pierre Ferreira, da ETIC.

Menção honrosa - Escola Infante D. Henrique - Porto

Os alunos desta escola profissional do Porto receberam a menção honrosa nesta categoria. José Carlos de Sousa, da DGE, também entregou a distinção.

Inovação e Ciência

Vencedor - União da Floresta Mediterrânica (UNAC)

A vitória da digitalização





António Gonçalves Ferreira, da UNAC, com Helena Pereira (FCT), Miguel Silveira (CELPA) e Armando Esteves Pereira (CM).

Menção honrosa - Tesselo

Premeia projetos de educação ambiental e florestal, provenientes de ONG, autarquias ou outras entidades, incluindo pessoas individuais que tenham projetos de proteção da floresta.Distingue projetos ou negócios com gestão e boas práticas em operações florestais, inovação, e importância social, económica e ambiental.É a categoria mais mobilizadora da sociedade e que pretende distinguir projetos de escolas através de trabalhos realizados por alunos, entre o 9.º e o 12.º ano, sobre o valor da floresta, através de um vídeo de três minutos.Galardoa projetos inovadores provenientes da academia ou de outras entidades relacionadas com a área.O Plantar Lousada nasceu em 2016 com o objetivo de plantar de 10 mil árvores. Seis anos depois já plantaram 84 mil e o novo objetivo da autarquia é atingir as 100 mil árvores no próximo ano, refere Manuel Nunes, vereador da Cultura de Câmara Municipal da Lousada.É um projeto de envolvimento social, restauro ecológico, ambiental. "Esta vertente do envolvimento social é crucial porque nenhuma árvore destas 84 mil foi plantada pelo município. Foram todas plantadas por voluntários em colaboração com o município, desde crianças muito pequenas, nas atividades da escola ou com as suas famílias, até pessoas com 80, 90 anos", disse Manuel Nunes."O primeiro objetivo é nunca terminar, porque no dia em que o projeto terminar é porque alguma coisa está mal", considera. O projeto nasceu para perdurar porque plantar árvores, substituir, recuperar espaços degradados, é um processo interminável. "O ser humano intervém no território, por isso haverá sempre espaços que é preciso requalificar e isso nunca vai estar terminado", afirma Manuel Nunes.O baldio do Carvoeiro, no concelho de Viana do Castelo, é uma área florestal comunitária com cerca de 600 hectares. A gestão deste espaço é apoiada por uma equipa de sapadores florestais que faz trabalhos de gestão de combustível, limpeza de matos e povoamentos florestais, correção de densidades e limpeza junto aos aglomerados habitacionais. "É absolutamente determinante para a gestão deste território", sublinha Artur Sá, presidente do conselho diretivo da Comunidade Local dos Baldios de Carvoeiro.O projeto vencedor incidiu sobre a gestão de combustível e a limpeza de 25 hectares de mato, a arborização de 8 hectares com carvalho-alvarinho e 2 hectares de medronheiros na zona mais baixa junto à linha de água, a limpeza e o desassoreamento e o arranjo da descarga de fundo de uma charca de combate a incêndios, que ficou operacional, e a beneficiação de um caminho florestal.Mas, para Artur Sá, "a parte que consideramos mais importante deste projeto foi a criação de um percurso pedestre, a que chamamos o Eco Circuito da Corga da Padela, que tem uma componente ambiental muito forte através da flora ribeirinha em que as espécies estão identificadas".A Régie Lima iniciou a atividade de compra e venda de madeira há cerca de sete anos, o que faz de uma forma diferente dos outros compradores de madeira. "Compramos à tonelagem e os produtores sabem quanto rendeu o peso da madeira e é isso que pagamos", explica José Carlos Ribas Gonçalves, presidente da Régie Lima.Esta cooperativa junta associações florestais, como a Associação Florestal do Lima, instituições de ensino, como o Instituto Politécnica de Viana do Castelo, cooperativas agrícolas, juntas de freguesia e empresas."Temos tido muita clientela e nota-se que há um desenvolvimento, não é rápido mas progressivo", referiu José Carlos Ribas Gonçalves. "É do interesse dos produtores que estão a confiar em nós, custou-lhes a entrar porque não acreditavam no nosso projeto, mas com a nossa técnica e os restantes membros da direção temos orientado os serviços no sentido de progredir. Compramos em todo o distrito, mas já estamos a entrar noutras regiões".Esta cooperativa de Ponte de Lima tem, além da dimensão florestal, uma dimensão de apoio social e tem, ainda, em arrendamento rural 7,4 hectares em duas propriedades em Arcos de Valdevez e Viana do Castelo com castanheiros e eucaliptos."A 2B Forest é uma empresa especializada em consultoria e certificação florestal. O projeto Ecossitems Power by Forest SIM está baseado no nosso grupo de certificação de proprietários florestais, criado em 2017 para apoiar a gestão ativa da floresta", sublinhou Susana Brígido, sócia-gerente.Um dos grandes objetivos do projeto do Ecossistems Power by Forest SIM é criar valor para as áreas de conservação e tem duas vertentes. A primeira permite aos proprietários florestais, através de uma gestão ativa da floresta, aumentar o sequestro de carbono e a promoção da biodiversidade, ou seja, aumenta a valoração dos serviços dos ecossistemas.Por outro lado, a ligação à sociedade civil e ao mundo empresarial da 2B Forest "é uma oportunidade para estas empresas poderem alguma forma mitigar as suas ações e impactos no ambiente apoiando e suportando a melhoria dos serviços ecossistemas nas áreas de conservação", refere Susana Brígido.Os vídeos vencedores abordaram os efeitos das alterações climáticas nas florestas e o papel destas no equilíbrio ambiental e na sustentabilidade do planeta.A UNAC é uma organização privada de produtores florestais que junta seis associações de produtores florestais que vão desde Castelo Branco até Alcácer do Sal. Abrange a área de distribuição do montado de sobro e do pinheiro-manso, dois sistemas agroflorestais, explica Conceição Santos Silva, coordenadora I&D+I da UNAC, que foi criada em 1989 como União das Organizações de Agricultores para o Desenvolvimento da Charneca.Um dos seus principais focos atualmente é a digitalização florestal. Como refere Conceição Santos Silva, "no montado existe uma série de operações que são feitas da mesma forma há muitas dezenas de anos e o recurso às novas tecnologias, deteção remota, sensorização, permite fazer um upgrade na gestão que é feita e fazer essas operações com muito maior eficácia".A marcação ou identificação das árvores mortas no campo normalmente é feita de uma forma manual e marcando cada uma das árvores para produzir um mapa e pedir uma autorização que é obrigatória por lei. A digitalização esteve na base do projeto Gestão da mortalidade associada às pragas e doenças mais comuns, em que através de imagens de satélite ou imagem de drone foi desenvolvido um algoritmo que permite a identificação dessas árvores mortas através da análise dos seus índices de vegetação.Este algoritmo é depois incorporado uma plataforma, que está disponível para o proprietário florestal visualizar a localização dessas árvores, proceder ao pedido autorização e ao seu corte. Pode analisar as causas que estão a levar à perda de vitalidade a mortalidade para melhorar a gestão.

A Tesselo foi distinguida com uma menção honrosa. Francisco Corrêa, head of Customer Sucess, recebeu a distinção.



Fundada em 2017 a Tesselo é uma empresa de deteção remota e que desenvolve modelos de inteligência artificial combinados com imagens de satélite para produzir informação da ocupação de solo a nível nacional e a nível internacional.



Desde abril de 2020 que desenvolve mapas de ocupação de solo usando tecnologias, como a inteligência artificial e imagens de satélite, para modelar a ocupação de solo nacional em 12 classes, sete florestais e cinco não florestais.



Francisco Corrêa, head of Customer Sucess, refere que a Tesselo fornece informações sobre as áreas ardidas e cortadas a nível nacional de forma mensal, "o que permite uma muito maior eficiência na gestão dessas plantações e na monitorização da floresta nacional".



Neste momento, desenvolve, para a CELPA, um modelo que consegue distinguir a idade das árvores a nível nacional. "É um modelo em que usamos imagens de satélite mais antigas para percebermos os momentos de plantações de eucalipto e pinheiro-bravo e distinguir a idade, informação que permite organizar e gerir melhor os períodos de corte", disse Francisco Corrêa.