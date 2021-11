Jogadores: Criptomoedas e energia dão gás

Jogo da Bolsa





A primeira semana do Jogo da Bolsa já conta com alguns elementos que se distanciam dos demais, que aproveitaram a valorização robusta no mercado de criptomoedas para subirem uns lugares nestes primeiros dias de negociação. Mas não só. A recente escalada de preços no setor da energia, que tem dado o mote para os níveis recorde de inflação em todo o mundo, também foi um fator a ter em conta junto dos "investidores" da edição deste ano.Pedro Machado, estudante dos Açores em Engenharia, é um dos mais bem classificados desta primeira semana, depois de ter apostado todas as fichas na subida da litecoin, uma criptomoeda que em apenas um dia chegou a disparar 20%, a meio da semana.A moeda, conhecida como a prata digital, está a negociar em máximos de maio de 2021, dando assim um forte impulso às intenções do futuro engenheiro. Até terça-feira, dia 9 de novembro, acumulava uma valorização do seu portefólio acima dos 100%, mais do que duplicando em apenas três dias. O preço da moeda ultrapassou os 260 dólares por unidade, com um ganho acumulado de cerca de 40% esta semana."Apesar do bom desempenho da litecoin durante a semana, não existe nenhum catalisador importante por trás do recente movimento de alta e muitos analistas atribuem a atual recuperação em alta aos receios em torno da inflação", explica a XTB, numa nota.A subida no mercado das criptomoedas foi geral e, também a maior de todas elas, a bitcoin, disparou. E foi à boleia desse ganho que Joana Quinta se consegue posicionar no segundo lugar nesta primeira semana de Jogo da Bolsa. A empresária no ramo da produção alimentar, do Porto, fez uma aposta certeira da escalada da bitcoin face ao euro, o que lhe vale um dos primeiros lugares da classificação nesta semana.Também esta semana, o valor de mercado de todas as criptomoedas superou os 3 biliões de dólares, um novo recorde. As empresas em bolsa cujos negócios se relacionam com a variação destas moedas estão a disparar.Em grande forma esteve também Rodrigo Trovão, que aproveitou o seu conhecimento no ramo da energia, para se fazer valer da escalada do preço do gás natural. O estudante lisboeta de engenharia de energias renováveis viu o seu portefólio subir quase 70%. Em todo o mundo, os preços dos materiais e fontes de energia estão em máximos históricos provocando uma crise de energia.O Jogo da Bolsa já está no terreno e termina a 4 de dezembro. As diversas classificações serão divulgadas nos dias úteis no site jogodabolsa.jornaldenegocios.pt e na versão impressa do Jornal de Negócios. Até ao final da iniciativa estas classificações serão sempre provisórias e poderão ser alvo de correções.Todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, da Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School, que é divulgada no dia seguinte também no jornal impresso. Às terças-feiras é divulgado o vencedor semanal. O Jogo da Bolsa 2021 é um passatempo organizado pelo Negócios em parceria com a GoBulling e com o ISCTE Business School, e ainda o apoio do Caldeirão de Bolsa.