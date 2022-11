Jogo da Bolsa - Resultados semanais: CFD e forex lideram ganhos

127,3 Primeiro lugar O vencedor da primeira semana do Jogo da Bolsa 2021 conseguiu aumentar a carteira virtual de investimentos em 127,3%.

A primeira semana do Jogo da Bolsa terminou com valorizações expressivas nos lugares cimeiros. Há mesmo dois jogadores que já conseguiram mais que duplicar a carteira de investimentos, graças à aposta em CFD e forex, dois produtos altamente alavancados. Os utilizadores ojoaosousa e Julio Alves vão na frente nas classificações da primeira semana de jogo.A carteira virtual de 100 mil euros detida por ojoaosousa aumentou até aos 227,4 mil euros, o que equivale a uma escalada de 127,3%. A aposta deste jogador passou pela exposição a produtos altamente alavancados, como forex e CFD, mas também ações.Já o segundo classificado, Julio Alves, investiu nas mesmas classes de ativos e conseguiu um retorno de 126,5% para 226,5 mil euros. A fechar o pódio está Vasco_P, que acumula uma subida de 83,6%.A ajudar os investidores do Jogo da Bolsa 2021 esteve a recuperação dos mercados na semana passada. O mercado acionista mundial foi invadido por uma onda de otimismo à medida que a inflação nos Estados Unidos dá sinais de abrandamento e a China alivia restrições da pandemia.Esta será uma das razões para o jogo estar a correr bens aos investidores: mais de sete dezenas conseguiu retornos positivos na semanal inaugural. Destes, mais de 30 registam subidas de dois dígitos no valor das suas carteiras virtuais, de acordo com os resultados semanais.Todos os participantes têm à sua disposição 100 mil euros fictícios para investirem em ativos financeiros durante quatro semanas, que se podem transformar em prémios reais.Para elegibilidade dos prémios, os jogadores devem ter, ou ter tido, no decorrer do jogo, uma carteira de títulos composta por, pelo menos, três classes de ativos (ações, ETF, CFD e Forex) e realizar, ao longo do passatempo, pelo menos uma operação com valor mínimo de investimento de 15 mil euros em cada uma das três classes de ativos.O Jogo da Bolsa já está no terreno e termina a 11 de dezembro. As diversas classificações serão divulgadas nos dias úteis no site jogodabolsa.jornaldenegocios.pt e na versão impressa do Jornal de Negócios. Até ao final da iniciativa estas classificações serão sempre provisórias e poderão ser alvo de correções.Todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, da Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School, que é divulgada no dia seguinte também no jornal impresso. Às terças-feiras é divulgado o vencedor semanal. O Jogo da Bolsa 2020 é um passatempo organizado pelo Negócios em parceria com a GoBulling e com o ISCTE Business School, e ainda o apoio do Caldeirão de Bolsa.