Jogo da Bolsa: “Água o deu, água o levou”, as FAAMG

FAAMG é uma abreviação cunhada pela Goldman Sachs para as ações das grandes empresas tecnológicas norte-americanas: Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e Google. Estas cinco empresas representam cerca de 50% do valor do Nasdaq 100 (índice com 100 empresas) e pesam à volta de 20% no S&P 500 (índice composto por 500 empresas). Quanto maior forem as alterações nas cotações destas ações, muito sensíveis às taxas de juro e ao dólar norte-americano, maior será a volatilidade do Nasdaq 100 e do S&P 500. Como multinacionais têm uma parte dos seus lucros fora dos EUA, logo a conciliação de todos os seus resultados em dólares (receitas e lucros) é influenciada pela cotação da moeda norte-americana. Um dólar mais forte diminuirá as receitas vindas do exterior e vice-versa. Quanto à maior sensibilidade às taxas de juro por parte das FAAMG, é importante referir que à medida que a taxa de juro aumenta os cash flows futuros valem cada vez menos e quanto mais longínquos menos valem. As empresas tecnológicas são estilo crescimento (growth), cujos lucros esperados são mais elevados para os períodos mais afastados, em contraposição às empresas de valor (value), menos sensíveis aos juros. As empresas tecnológicas têm mais duration, ou seja, são mais sensíveis ao juros. A duration é um termo utilizado na negociação no mercado obrigacionista e descreve a sensibilidade da cotação de uma obrigação a uma alteração dos juros, e as empresas tecnológicas têm em média mais duration do que as restantes empresas. As obrigações com datas de vencimento mais longas têm uma duration mais elevada.Sobretudo na segunda metade de 2020 e em 2021, as FAAMG foram impulsionadas pela enérgica postura expansionista da Reserva Federal dos EUA, política monetária refletida por taxas de juro de quase zero e duplicação do balanço do banco central dos EUA, bem como pelo work/learning at home ditado pela pandemia. Grande parte do trabalho em casa e do ensino à distancia foi suportado pelas tecnologias fornecidas pelas FAAMG. Em quase dois anos as FAAMG valorizaram 100% e ajudaram o S&P 500 a ganhar 50% nesse mesmo período. Todavia, com o fim da pandemia e com o regresso ao trabalho e ao ensino presencial, terminou também grande parte do work/learning at home. Para travar a elevada inflação impulsionada pela reabertura da economia, pela crise energética, pelo aumento dos preços dos produtos agrícolas e dos metais industriais, pela política expansionista da Fed em 2020 e 2021, pelos acréscimos de poupanças e pelas dificuldades nas cadeias de abastecimento (desde açambarcamentos às cartelizações), a Reserva Federal dosEUA subiu significativamente as taxas de juro. Atualmente o rendimento da obrigação do tesouro dos EUA a 2 anos (yield US a 2 anos) é de 4,5%. A subida dos juros além de ter penalizado as projeções para os cash flows futuros das FAAMG, impulsionou também o dólar, contribuindo para a fraca performance das grandes tecnológicas. Entretanto, as FAAMG perderam tudo o que ganharam desde o início de 2020, mas a aproximação de uma taxa de juro terminal da Fed, permitindo novamente exposição a duration, bem como a potencial reversão da tendência de alta do dólar, o futuro da computação em nuvem e o crescente teletrabalho, podem voltar a impulsionar as FAAMG. Todavia, as FAAMG devido à sua crescente dimensão viverão sempre sob a ameaça de um desmembramento, à semelhança do que aconteceu à indústria petrolífera de Rockfeller em 1911. Em suma, atualmente há índices com FAAMG e índices sem FAAMG, estes últimos com melhor desempenho desde o início de outubro. Por exemplo, a correlação entre o Dow Jones e o S&P 500 tinha sido quase ‘perfeita’ nos últimos 12 meses, mas descorrelacionou há mês e meio, mais acentuadamente depois dos resultados das FAAMG no final de outubro. Entretanto, qualquer melhoria impulsionará os mercados. Qualquer surpresa positiva nos números da inflação, do emprego dos EUA ou da postura da Fed impulsionará as FAAMG.