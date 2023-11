Jogo da Bolsa: Aposta contra o dólar foi certeira

| Jogo da Bolsa

A segunda semana de Jogo da Bolsa levou as carteiras virtuais de investimentos a reforçarem os ganhos, acompanhando a queda do dólar e a recuperação generalizada dos mercados financeiros. O ganho mais expressivo no acumulado da segunda semana da competição foi o da jogadora Magda Santos, mas a posição dianteira é assumida por Leonel Silva.A carteira virtual detida por Magda Santos aumentou 37,9% em apenas uma semana, passando de 78.267,15 euros para 107.903,80 euros, conseguindo assim a maior valorização semanal, com uma carteira recheada sobretudo por contratos diferenciais (CFD) que seguem índices, futuros e ações, mas também com pares cambiais e ações.A segunda maior valorização ao longo da segunda semana de jogo foi de Carlos Salazar, que acumulou uma subida de 31,4% para 151.314,36 euros. O investimento em forex, CFD de ações e futuros e em ações deram ao jogador a segunda maior subida desde o início do concurso: 51%.Ainda assim, o avanço fica muito longe do que foi conseguido pelo primeiro classificado do concurso Leonel Silva, que aumentou o valor da carteira até aos 260.669,75 euros, o que equivale a uma escalada de 161%, graças ao investimento em pares cambiais.Todos os investidores do Jogo da Bolsa que ocuparam os primeiros lugares na semana passada escolheram investir contra o dólar, a maioria apostando em criptomoedas, incluindo a Bitcoin e Ethereum. A escolha foi certeira: na semana passada, a nota verde foi das divisas mais penalizadas, tendo acumulado uma perda semanal de 1,82%.Além disso, a ajudar esteve ainda o bom desempenho dos mercados. As principais bolsas internacionais terminaram a semana passada em terreno positivo. O índice de referência europeu Stoxx 600 ganhou 2,82%, enquanto o S&P 500 terminou com um crescimento de 2,03%Os participantes do Jogo da Bolsa têm à sua disposição 100 mil euros fictícios para investirem em ativos financeiros durante quatro semanas, que se podem transformar em prémios reais.Para elegibilidade dos prémios, os jogadores devem ter, ou ter tido, no decorrer do jogo, uma carteira de títulos composta por, pelo menos, três classes de ativos (ações, ETF, CFD e Forex) e realizar, ao longo do passatempo, pelo menos uma operação com valor mínimo de investimento de 15 mil euros em cada uma das três classes de ativos.O Jogo da Bolsa já está no terreno e termina a 11 de dezembro. As diversas classificações serão divulgadas nos dias úteis no site jogodabolsa.jornaldenegocios.pt e na versão impressa do Jornal de Negócios. Até ao final da iniciativa estas classificações serão sempre provisórias e poderão ser alvo de correções.Todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, da Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School, que é divulgada no dia seguinte também no jornal impresso. Às terças-feiras é divulgado o vencedor semanal. O Jogo da Bolsa 2023 é um passatempo organizado pelo Negócios em parceria com a GoBulling e com o ISCTE Business School, e ainda o apoio do Caldeirão de Bolsa.