Jogo da Bolsa: Finanças Artificialmente Inteligentes

Todos estamos habituados à existência de bancos tradicionais, mas, com o tempo, a crescente importância das inovações e a ampla utilização de tecnologias mudaram o negócio bancário em todo o mundo. As tecnologias financeiras (fintech) tornaram-se parte integrante do setor financeiro em geral e do setor bancário em particular, este enfrentando uma concorrência crescente de instituições não financeiras. As fintech têm o potencial de desenvolvimento de novos modelos de negócio, aplicações, processos e produtos. De facto, após a crise de 2007-2008, o comportamento dos consumidores, a regulamentação e as tecnologias foram submetidos a profundas mudanças que redefiniram o ambiente financeiro quebrando as barreiras à entrada de novos concorrentes nesta muito competitiva arena. Os fatores críticos do sucesso assentaram na inovação e na criatividade para remodelar os produtos financeiros, os pagamentos, os modelos de negócio, os intervenientes no mercado e a respetiva estrutura e até o próprio dinheiro. Assim, as fintech têm vindo a conquistar boa parte do negócio das instituições financeiras tradicionais e as crises desempenharam um papel determinante (com efeito, todos nos lembramos como a pandemia veio acelerar esta tendência), pois têm sido capazes de se adaptar e dar respostas rápidas às novas realidades impostas durante as negativas conjunturas globais, fornecendo soluções que vão ao encontro das necessidades, em constante mudança, dos consumidores.No entanto, a decisão de investimento em inteligência artificial, suporte do funcionamento das FinTech, não é fácil nem imediato. A exposição de uma empresa na área das tecnologias de ponta, não obstante poder estar bem posicionada para aproveitar oportunidades de negócio, tenderá a desenvolver parcerias na cadeia de valor que permitam expandir as oportunidades de negócio e os resultados, mas o aumento da competitividade poderá esmagar margens e as receitas poderão não ser tão grandes como o mercado espera. O recente aumento na cotação da Microsoft poderá estar associado a um excesso de entusiasmo em torno da inteligência artificial gerador de um ciclo de expectativas, típico no negócio das tecnologias, em que a overreaction se instala e, meteoricamente, uma inovação atinge um excessivo entusiasmo, para logo passar a desilusão quando se compreende a sua real relevância. Já assistimos a este filme, "déjà vu" de "dot.com bubble".As principais áreas em que as empresas fintech têm sido capazes de capitalizar simpatias são a dos pagamentos digitais instantâneos e sem contacto, software de pagamento móvel, carteiras digitais e pagamentos por código QR. Focalizando-nos em tópicos mais associados a este extraordinário Jogo da Bolsa-Negócios, como por exemplo a gestão e consultoria digital de portfolios de activos financeiros, o estado da arte está já muito adiantado.Os robôs-consultores permitem que os clientes construam e mantenham carteiras de investimento que se destinam a ser adequadas ao seu perfil de risco e objetivos financeiros de forma fácil, rápida e barata, recorrendo a fundos indexados e a estratégias de investimento passivas, que também têm vindo a ganhar popularidade na última década.O surgimento e o crescimento dos serviços de consultoria robótica também beneficiaram de uma conjuntura de rápido crescimento nos mercados financeiros o que, juntamente com um ambiente de baixas taxas de juro nas economias desenvolvidas, aumentou o interesse dos cidadãos médios pelos mercados financeiros, por oposição a alternativas mais tradicionais e conservadoras, como os depósitos bancários que já ‘tardam’ a render juros. Após mais de uma década desde o lançamento do primeiro consultor financeiro automatizado, o mercado da consultoria robótica continua numa fase de desenvolvimento. Esta revolução das fintech, que começou por ser liderada por start-ups emergentes, tem vindo a assistir progressivamente à entrada dos pesos pesados no mercado europeu.Por fim, existem riscos decorrentes da rápida evolução das tecnologias financeiras, mas esse tema, por falta de carateres, terá de ficar para outro artigo.