Jogo da Bolsa: Ganho de 45% garante primeiro prémio a jogadora do Porto

Ganhos de 30%

15 jogadores já têm rendibilidades acima de 30% em apenas seis dias de Jogo da Bolsa.

JOGO DA BOLSA 5 de Novembro a 30 de Novembro As classificações do Jogo da Bolsa 2018 são actualizadas diariamente. Em primeiro lugar, um Top é publicado no Negócios e às 14 horas a listagem total é publicada no Jornal de Negócios Online (www.negocios.pt). Para o efeito, todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, a Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School. Depois, todas as terças-feiras, é divulgado o vencedor semanal. Na primeira semana, o vencedor da classificação é quem ficar à frente na classificação global. Nas semanas seguintes, o vencedor da semana pode não corresponder ao líder do jogo. Saiba quais são os prémios desta edição do Jogo da Bolsa em http://jogodabolsa.jornaldenegocios.pt/

Terminou a primeira semana do Jogo da Bolsa com a terceira maior valorização, mas foi a vencedora do primeiro prémio semanal, um cheque-cartão da Radio Popular no valor de 250 euros.Esta jogadora do Porto, de 45 anos, com o nome de utilizador "Mfer99", conseguiu elevar o valor da sua carteira para 183.571 euros no espaço de cinco sessões, o que traduz uma rendibilidade de 45,5%. A trabalhadora do sector têxtil cumpriu os regulamentos ao investir em três classes de activos, o que não foi cumprido pelos dois jogadores que conseguiram rendibilidades mais elevadas ao final da primeira semana."Osho" apresenta uma rendibilidade de 61,58% e "Jogador" está a ganhar 58,5%, mas ambos apenas investiram em CFD de futuros, pelo que o primeiro prémio semanal vai para "Mfer99".Quanto à classificação geral até ontem, são vários os jogadores que estão na luta pelos primeiros lugares, sendo 15 os que apresentam rendibilidades acima de 30%. Já com ganhos de dois dígitos são mais de 60 jogadores.Dos mais de mil participantes são 151 os que estão em terreno positivo. Bem menos dos quase 300 que estão a perder dinheiro nos primeiros seis dias. O jogo só termina no final do mês.