Jogo da Bolsa: Gestão indexada? Hoje ‘falamos’ para os participantes alunos.

Os fundos indexados são considerados um dos investimentos mais inteligentes que se pode fazer. Em relação aos fundos de gestão ativa, os indexados são mais acessíveis e bem diversificados, e tendem a gerar retornos sólidos ao longo do tempo, superando frequentemente os seus homólogos geridos ativamente.Trata-se de fundos/carteiras de investimento que acompanham o desempenho de um referencial de mercado. Alguns destes referenciais (benchmarks) são adaptados a sectores específicos, geografias, tipo de ativo ou ‘sustentabilidade’ e integrando, aproximadamente, investimentos nos componentes na mesma proporção que do próprio referencial. Se o fundo seguir um índice ponderado, os seus gestores deverão periodicamente reequilibrar a percentagem de diferentes títulos de modo a refletir o peso da sua presença no benchmark. A ponderação é um método usado para equilibrar a influência de qualquer participação num índice ou portfólio. Nos fundos indexados, a intervenção dos gestores, de um modo geral, cinge-se a este controlo.Genericamente existem três vantagens chave para investir em fundos indexados: ampla diversificação, baixos custos, e rendimentos sólidos.Ampla diversificação. O benefício mais óbvio de investir em fundos indexados é que a sua carteira se torna instantaneamente diversificada, mesmo para níveis de investimento relativamente baixos. Por exemplo, um fundo que segue o S&P500 tem os mesmos 500 investimentos no cabaz de ações do índice. A carteira é então composta de maneira proporcional, com base no volume de negociação e no valor de mercado. Quando o seu património é repartido entre tantos activos, os seus altos e baixos tenderão a ser menores.Custos baixos. A comissão de gestão, geralmente anual, cobrada aos participantes, consiste numa percentagem dos activos investidos, pelo que o custo é proporcional ao investimento, não existindo, de forma geral, custos fixos associados. Dado que estes fundos seguem um referencial específico, a intervenção ativa dos gestores de carteiras é residual, originando custos significativamente inferiores quando comparados com os associados aos fundos de gestão ativa, que, por esta razão, cobram evidentemente comissões superiores. Em média os custos associados à gestão indexada, oscilam entre 0,1% e 0,3%, enquanto na gestão ativa é frequente observarmos custos de gestão bem acima de 1-1,5%.Rendimentos sólidos. Embora a gestão ativa de carteiras se proponha a bater os benchmarks, a realidade é que nem mesmo os gestores de carteiras mais inteligentes e diligentes conseguem bater consistentemente os fundos indexados. Na realidade, e de forma genérica, podemos dizer que os a gestão passiva tende a ser mais vantajosa no longo prazo. Nos prazos mais curtos, os fundos de investimento ativos saem-se tendencialmente melhor.Em contexto de (ainda) reduzidas taxas de juro e na busca dos melhores resultados do investimento, particularmente no cenário atual em que a poupança forçada pelo confinamento fez crescer os depósitos dos particulares a níveis record, os fundos indexados podem apresentar-se como uma solução que facilmente melhorará a eficiência global dos seus investimentos, através da maior diversificação, transparência e mitigação dos riscos das suas carteiras.Independentemente da maior ou menor experiência ou conhecimento dos mercados, um fundo indexado poderá ser um excelente componente a acrescentar a uma carteira de investimento. Pode demorar um pouco de tempo a encontrar o fundo indexado adequado ao perfil de risco de cada investidor, mas, uma vez encontrado, este pode simplesmente sentar-se e deixar o seu dinheiro crescer.