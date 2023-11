Jogo da Bolsa: Indicador Técnico RSI ou Índice de Força Relativa

O indicador de análise técnica RSI (Relative Strenght Index) ou Índice de Força Relativa é talvez um dos indicadores mais conhecidos e utilizados no mercado, devido essencialmente à sua simplicidade e facilidade de compreensão não só por investidores profissionais mas também por investidores menos experientes.O RSI à semelhança de outros indicadores de análise técnica são uma importante ajuda na tomada de decisão de um investidor e por norma dá sinais mais concretos quando usado em simultâneo com mais um ou dois indicadores.De uma forma muito simples o Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de "momentum" que mede a velocidade e a mudança dos movimentos dos preços num determinado período temporal, por norma 14 dias. O RSI é espelhado num gráfico de preços que varia entre 0 e 100 e o que importa reter são apenas dois valores, ou seja, se um determinado ativo apresentar um RSI inferior a 30 significa que está em sobrevenda e se o RSI for superior a 70 está em sobrecompra. No entanto importa salientar que isto por si só não dá qualquer sinal de entrada ou saída de um ativo.Quando é que o RSI dá sinal de Compra ou Venda? O sinal de compra é dado quando a linha do RSI cruza em sentido ascendente os 30 depois de ter estado abaixo desse valor e o sinal de venda acontece após a linha do RSI cruzar em sentido descendente os 70 depois de ter estado acima desse valor.Exemplo demonstrado na imagem em baixo a verde (compra) e a vermelho (venda):Vale a pena referir que qualquer indicador nem sempre é preciso e por vezes pode dar sinais falsos sendo por isso bastante importante a utilização de mais um ou dois indicadores, conforme foi referido anteriormente, para confirmar a precisão desse sinal antes de tomar qualquer decisão de investimento.O indicador RSI pode ser utilizado em diferentes mercados, incluindo ações, moedas, índices e mercadorias, no entanto como devem compreender se utilizarmos o indicador em ativos com uma liquidez bastante reduzida o mesmo terá maior probabilidade de dar sinais errados.Como nota, ficam em baixo as ações do EuroStoxx 600 e do S&P500 que negoceiam com RSI abaixo dos 30 e acima dos 70 à data de 6 de novembro de 2023:Standard Chartered PLC, Worldline, Carlsberg, UCB, K+S, RightMove PLC, Hikma Pharmaceuticals PLC, Estee Lauder, Trimble Inc, Borgwarner Inc, Enphase Energy Inc, Fortinet Inc, Hasbro Inc, Solaredge Technologies Inc, Match Group Inc, Aptiv PLC, Align Technology Inc, Paycom Software Inc e Henry Schein Inc.Cardinal Health Inc, EDP, Willis Towers Watson, Ferrari, Santander Bank Polska, Pennon Group PLC, Leidos Holdings, Frontline PLC, NRG Energy Inc, Gartner Inc, SSAB AB, RTX Corp, DSM, Dino Polska e Garmin Ltd.