Jogo da Bolsa: Moedas cripto e CFD dominam

Todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, da Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School, que é divulgada no dia seguinte também no jornal impresso. Às terças-feiras é divulgado o vencedor semanal. O Jogo da Bolsa 2023 é um passatempo organizado pelo Negócios em parceria com a GoBulling e com o ISCTE Business School, e ainda o apoio do Caldeirão de Bolsa.

O Jogo da Bolsa já está no terreno e termina a 1 de dezembro. As diversas classificações serão divulgadas nos dias úteis no site jogodabolsa.jornaldenegocios.pt e na versão impressa do Jornal de Negócios. Até ao final da iniciativa estas classificações serão sempre provisórias e poderão ser alvo de correções.







O Jogo da Bolsa de 2023 terminou e, este ano, os ativos favoritos dos concorrentes foram mesmo as criptomoedas, mas também os contratos por diferença (CFD, na sigla em inglês). Esta foi a estratégia de Leonel Silva, que assumiu a posição dianteira do concurso.A carteira de Leonel Silva ganhou 108% para 207.536,35 euros no total do Jogo da Bolsa, com a aposta em pares cambiais, ações e CFD de futuros e índices. O instrumento mais negociado pelo investidor virtual foi a Bitcoin."Claramente se destaca a exposição a criptoativos que o favoreceu de forma mais notória, como também na seleção de ações ETF e CFD de futuros. Entre os 10 primeiros, foi dos que transacionou mais estas respetivas classes de tipos de instrumentos", diz João Queiroz, "head of trading" do Banco Carregosa.As criptomoedas foram mesmo os ativos mais negociados durante as quatro semanas de concurso. "Existem diversas explicações mas poderá estar mais relacionado com os participantes serem mais jovens, e estarem habituados a alocações e estratégias menos tradicionais e ao facto de muitos vivenciarem, com maior naturalidade, práticas e rituais digitais, incluindo ‘marketplaces’ financeiros", explica.O especialista também pôs em relevo o bom desempenho dos ativos nos últimos meses. Como exemplo dá a Bitcoin, que avançou 4% em setembro, 28% em outubro e 9% em novembro (até dia 29). Do mesmo modo, a Ethereum também ganhou terreno: em setembro subiu 2%, em outubro 8% e de 1 a 29 de novembro 12,3%.Os CFD de ações também estiveram em voga no concurso deste ano, sendo também um dos ativos mais negociados no Jogo. O investimento foi arriscado mas entregou retornos. "A alavancagem dos ganhos com derivados de CFD de ações permite obter retornos, embora seja necessário um bom ‘timing’ de entrada, uma rigorosa monitorização de riscos e do grau de alavancagem", refere João Queiroz.Mas o mercado acionista em novembro esteve favorável ao investimento neste tipo de instrumentos, uma vez que "muitos índices acionistas anularam as perdas acumuladas em agosto, setembro e outubro".Na Europa, o índice de referência Stoxx600 já regista uma valorização de 5,86% desde o início de novembro, ao passo que, do outro lado do Atlântico, o S&P 500 e o tecnológico Nasdaq valorizaram 8,69% e 10,92%, respetivamente.