Onde investir com a taxa de inflação em máximos históricos

Jogo da Bolsa

Com a inflação a atingir valores historicamente elevados, na Europa e nos Estados Unidos da América, muitos dos investidores já se terão perguntado onde poderão investir de forma a poderem proteger as suas poupanças com o aumento dos preços.Focando-nos apenas na Zona Euro, no passado mês de outubro a taxa de inflação atingiu o máximo histórico de 10,7% de acordo com a estimativa divulgada pela Eurostat. Este aumento terá sido impulsionado sobretudo pelos preços de energia que terão subido 41,9% relativamente ao mesmo mês do ano passado, acima dos 40,7% em termos homólogos registados em setembro.Como todos sabem, as medidas de combate ao aumento de inflação mais utilizadas pelos bancos centrais são políticas restritivas, nomeadamente pela subida de taxas de juro diretoras. Neste momento, as taxas de juro de referência na Zona Euro situam-se nos 2%, sendo que em meados deste ano estavam nos 0%. A expectativa é que o Banco Central Europeu (BCE) possa continuar até ao final do ano a subir as taxas de juro de referência até começarem a verificar um decréscimo na taxa de inflação.Os setores que por norma reagem melhor ao aumento da taxa de inflação são:- Energia, com maior enfoque no petróleo e gás natural, visto ser o setor em que os preços têm aumentado mais contribuindo em muito para os níveis de inflação atuais;- Bancário, visto que o aumento das taxas de juro de forma a combater o aumento de inflação ajuda a melhorar as margens dos bancos, apesar de haver alguns riscos também;- Bens essenciais, como a alimentação. As empresas no setor conseguem beneficiar da passagem do aumento dos custos para os clientes, conseguindo manter ou até aumentar as suas margens;- Imobiliário, tendo em conta o aumento das rendas das casas, aqui o investimento poderá fazer sentido mais a médio/longo prazo. Uma forma de os investidores (que contraíram um empréstimo para a compra de um imóvel) se protegerem contra o aumento das taxas pode ser o investimento em contratos de futuros da Euribor;- Telecomunicações, devido ao facto de ser um setor no qual a concorrência é menor e dessa forma o aumento dos preços faz com que possam manter as suas margens de receitas.Se analisarmos o ano de 2022 até à data, as 20 ações da Zona Euro que apresentam o melhor desempenho são: (a grande maioria faz parte dos setores acima mencionados)- Com valorizações superiores a 30% temos as ações da Thales SA, Shell, Altri, Repsol, Banco Sabadell, Caixabank, Galp. Com ganhos entre os 10% e os 30% seguem-se a TotalEnergies, Bankinter, Greenvolt, Acciona, Deutsche Telekom, Argenx, Navigator, Bayer, Semapa, Elia Group e Nos. As últimas duas cotadas que fazem parte do top 20 apresentam desempenhos ligeiramente superiores a 9% e são a RWE e ACS.As classificações do Jogo da Bolsa 2022 são atualizadas diariamente. Em primeiro lugar, um Top é publicado no Negócios e às 14 horas a listagem total é publicada no Jornal de Negócios Online . Para o efeito, todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, a Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School. Depois, todas as terças-feiras, é divulgado o vencedor semanal. Na primeira semana, o vencedor da classificação é quem ficar à frente na classificação global. Nas semanas seguintes, o vencedor da semana pode não corresponder ao líder do jogo. Saiba quais são os prémios desta edição do Jogo da Bolsa .