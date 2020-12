O hipermercado no smartphone

Best Retail Distribuition Project

Disponibilizada pelo Continente, a app Continente Siga permite realizar compras de forma mais rápida e assim diminuir o tempo e o contacto dos clientes nos supermercados, e insere-se no investimento que a Sonae está a fazer na digitalização dos seus processos.Este projeto auxilia o cliente quer na preparação da compra, porque permite criar listas no smartphone, através de voz, texto e leitura de código de barras, quer na compra, porque o cliente regista os próprios produtos utilizando a câmara do smartphone. No final, o cliente pode realizar o pagamento no telemóvel, com o Continente Pay, ou em caixas exclusivas nas lojas aderentes.Possibilita ainda a partilha das listas e dos carrinhos de compras com outros membros da família, em tempo real, reduzindo ainda mais o tempo necessário para fazer as compras. Os clientes podem ainda utilizar a app para consultar as promoções e, ainda, para utilizar os cupões de desconto.Este projeto, que resulta de uma parceria com a Shelf.AI e a app, conta atualmente com mais de 120 mil utilizadores registados e destina-se ao uso exclusivo e gratuito dos clientes do programa de fidelização do cartão Continente e pode ser utilizada nas lojas Continente, Continente Modelo e Continente Bom Dia aderentes.